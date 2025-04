Asfaltatura e rimozione di new jersey sulla FiPiLi, chiusure notturne tra Ponte a Greve e Scandicci

Per lavori di rimozione dei new jersey di protezione del cantiere, per la sostituzione del portale cartellonistica e per interventi di asfaltatura, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito, sulla strada di grande comunicazione FiPiLi, la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ponte a Greve (km 0+450) e Scandicci Autostrada A1 (km 2+400), in direzione Mare, tra le ore 21 e le 6 dei giorni compresi tra il 9 e l'11 aprile 2025 e tra il 14 e il 17 aprile 2025.

