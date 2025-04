Colpo dei ladri alla Corradini Gas di Empoli: danni a uffici, portano via poche centinaia di euro

Colpo dei ladri alla Corradini Gas in via Pirandello a Empoli. Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno forzato la porta d'ingresso intorno alle ore 3, si sono introdotti nella struttura mettendo tutto a soqquadro e portando via circa 200 euro presenti in cassa. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. I ladri, nel tentativo di arraffare il più possibile, hanno visitato ufficio per ufficio, lasciando dietro di sé caos e danni a porte e oggetti. Dopo pochi minuti è intervenuto il Corpo dei Vigili Giurati allertato dal sistema di videosorveglianza, ma i ladri sono fuggiti. Sui fatti indaga la polizia

