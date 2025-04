Controlli alla movida pisana: due arresti per droga

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato due uomini nella serata di ieri, durante controlli nelle zone più frequentate della città, soprattutto la movida.

Il primo arresto è avvenuto vicino a Piazza Dante, dove un 29enne extracomunitario è stato colto in flagranza mentre cedeva hashish. Durante la perquisizione, sono stati trovati 7,5 grammi di droga, 200 euro in contante e un bilancino di precisione. L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza e sottoposto a rito direttissimo, con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nel frattempo, un altro intervento ha portato all'arresto di un 25enne extracomunitario, senza fissa dimora, che doveva scontare una condanna per reati contro il patrimonio. Il giovane è stato trasferito alla Casa Circondariale di Pisa.

Questi arresti evidenziano l'impegno dei Carabinieri di Pisa nel mantenere il controllo del territorio e contrastare la criminalità, soprattutto nelle aree ad alta frequenza di attività illecite.