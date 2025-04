Sorpreso mentre cede della droga fuori da scuola, denunciato a Pontedera

Sorpreso mentre cede della sostanza stupefacente ad un minorenne fuori dalle scuole. È successo a Pontedera, durante i controlli del commissariato di polizia per prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti al villaggio scolastico: il giovane, maggiorenne straniero, è stato denunciato mentre il minorenne è stato a sua volta segnalato come assuntore.

L'operazione nell'area degli istituti superiori si è svolta nei giorni scorsi, durante le ore in cui gli studenti escono per la ricreazione. Durante i controlli un altro studente minorenne, sorpreso con un documento rubato e un coltellino a serramanico oltre che con una dose di hashish, è stato denunciato per porto abusivo di arma e ricettazione, e segnalato alla Prefettura come assuntore. Infine altri tre minorenni, stranieri, sono stati accompagnati in commissariato e affidati ai genitori dopo essere stati denunciati in quanto sprovvisti di documenti per l'identificazione.

