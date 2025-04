Dazi, Russo (Cisl): "Non l'unico problema per l'economia toscana, ma aggraveranno la situazione"

“Per l’economia toscana non c’è solo il problema dei dazi, che aggraveranno soltanto una situazione già complicata”. A dirlo è stata la segretaria generale della Cisl Toscana, Silvia Russo, a margine dell’incontro convocato per questa mattina dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, con le parti sociali per affrontare il tema dei dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti.

“I dazi USA arrivano in un momento già complicato – ha spiegato Russo - e aggraveranno la situazione mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, ma i problemi per la nostra economia c’erano già, come nel settore moda, che vive una crisi di sistema e su cui abbiamo sollecitato un intervento della Regione, e per altri settori della manifattura toscana, che è in forte difficoltà.”

Sui dazi, ha proseguito Russo, “noi vorremmo che la Regione si muovesse ovviamente insieme al governo e a livello europeo, per mettere insieme tutti quanti, perché per far fronte a questa situazione non possiamo essere soli. Di certo in Toscana possiamo intanto fare altri interventi per aiutare l’economia, concentrandosi su due piani: da un lato iniziative immediate, come pubblicizzare meglio le iniziative di politiche attive e formative e i bandi per le aziende, più contrattazione territoriale, per aumentare risorse per i lavoratori e incrementare anche la domanda interna; dall’altro il miglioramento delle infrastrutture, come i porti e gli aeroporti, affinché le aziende che ci sono restino qui e altre ne arrivino a investire nella nostra regione.”

“In tutto questo, se vogliamo aiutare i toscani in un momento di difficoltà – ha concluso Russo - sarebbe un segnale apprezzato anche la riduzione dell'aumento dell'addizionale regionale Irpef deciso e che per noi era e resta sbagliato.”

