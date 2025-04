Dazi Usa, Cgil Toscana: "Aumentare i salari per la domanda interna e aprirsi a nuovi mercati"

Dazi Usa, la Regione stamani ha convocato a Firenze sindacati, associazioni datoriali e categorie economiche per capire come gestire l’impatto sull’economia regionale.

La dichiarazione di Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana):

“Prendo atto con piacere dell’attenzione che la Regione ha avuto tempestivamente su un problema che rischia di essere devastante per il nostro Paese. Il tempismo della risposta della Regione è un segnale incoraggiante.

Oggi è stata l’occasione per una riflessione operativa, anche se molti strumenti devono essere messi in campo a livello nazionale.

Intanto per noi si deve puntare su aumenti salariali e rilancio della domanda interna. In questo Paese c’è un problema salariale, troppe volte il mercato è stato viziato da una corsa alle esportazioni penalizzando la domanda interna. Se noi rilanciassimo la domanda interna attraverso un aumento dei salari, potremmo assorbire una parte delle merci finora vendute all’estero. Rilanciare i salari agli italiani sarebbe anche un ammortizzatore sociale naturale.

L’altra questione è che il mondo è grande per fortuna e forse dobbiamo smettere di avere pregiudizi verso altre economie presenti nel pianeta che potrebbero darci degli sbocchi interessanti per le esportazioni, si è parlato di Via della Seta ma è stata demonizzata, ora dovremmo essere pronti – governo compreso – a dialogare con tutti. Non credo nella politica della guerra dei dazi e non credo neanche nella politica degli scontri.

Il combinato tra rilancio dei salari e allargamento a nuovi mercati potrebbe ridurre l’impatto dei dazi Usa impatto che rischia di essere su alcuni settori pesante. E non parlo di quelli del lusso ma soprattutto dell’agroalimentare che hanno esportazioni mediane e necessitano di sostegni".

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze