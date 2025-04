Fare sport “disintossicandosi” dai cellulari: l'evento a Bagno a Ripoli

Attività fisica e cellulari spenti. Domenica 13 aprile alla scuola media “Francesco Redi” di Ponte a Niccheri, primo appuntamento con “Connettiti con lo sport”, le giornate senza dispositivi che sulla scia di “Connessioni in gioco” promuovono l’uso consapevole della tecnologia e la riscoperta delle relazioni tra genitori e figli. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto "Custodi Digitali Toscana. Il benessere digitale dei bambini è cura di tutti" ed è organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli, dal gruppo “Patto digitale Bagno a Ripoli”, dalla società Sport Academy, esperta nell’organizzazione di corsi sportivi e campi estivi, in collaborazione con gli Istituti comprensivi “Caponnetto” e “Mattei” e l’Isis Gobetti-Volta.

La manifestazione si aprirà alle 15.30. Spenti i telefonini, i genitori potranno partecipare all’incontro “Stare meglio in famiglia. Giochi, sfide e...quale spazio agli schemi?”, a cura delle psicologhe e psicoterapeute Erika Cialdi e Elena Trebalate, mentre i più piccoli potranno cimentarsi in attività sportive a cura di Sport Academy. Moltissimi gli sport da provare, giochi e sfide collettive, per concentrarsi solo su chi si ha accanto e divertirsi a giocare insieme. Dalle 16.00, genitori e figli saranno coinvolti in una serie di sfide sportive, con giochi motori di gruppo in discipline come il tiro con l'arco, percorsi ginnici, gare a squadre e calcio balilla. Si conclude intorno alle 18, con un piccolo premio per tutti, i gadget messi a disposizione dallo sponsor Decathlon.

In caso di pioggia e maltempo le iniziative si svolgeranno nella palestra della scuola “Redi”. Si replica il 3 maggio: in quel caso l’appuntamento sarà all’Isis Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli.

Per partecipare è necessaria la prenotazione iscrivendosi al seguente form (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5iXjRn279xqCccqP7wCq9mJVcy9Bb_S60KacN1DvGzOAA5Q/viewform?pli=1) oppure contattando i seguenti recapiti: www.sportacademy.center, iscrizioni@sportacademy.center.

“Connettiti con lo Sport” è promosso dal Comune di Bagno a Ripoli nell’ambito del progetto "Custodi Digitali Toscana. Il benessere digitale dei bambini è cura di tutti", ideato da alcuni genitori ripolesi per promuovere un uso sano e consapevole della tecnologia tra le nuove generazioni. Un percorso che dal 2023 ha attivato centinaia di soggetti dando vita al Patto digitale di Comunità, linee guida condivise per un utilizzo corretto di schermi e digitale, frutto di un lungo percorso di formazione e confronto. Il Patto è già sottoscritto da centinaia di famiglie ed è stato tradotto anche in inglese grazie al supporto di LiMo Linguaggi in Movimento. Per leggerlo e sottoscriverlo: https://pattidigitali.it/bagnoaripoli.

“Connettiti con lo Sport” è organizzato in collaborazione con Sport Academy, Istituto Comprensivo “Teresa Mattei”, Istituto Comprensivo “Antonino Caponnetto”, Isis Gobetti-Volta.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa