Ecco come è andato il fine settimana delle giovanili Abc

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 REGIONALE

Sconfitta amara nello scontro diretto per i ragazzi di Carlo Gozzi, che al PalaBetti si arrendono 50-58 al Santo Stefano Campi. Ad approcciare meglio sono gli ospiti, che scappano sul 10-16 al primo riposo, salvo poi subire la rimonta castellana nella seconda frazione che vale il 21-23 all’intervallo. Il break decisivo arriva al rientro dagli spogliatoi, quando Santo Stefano allunga toccando il 32-43 alla terza sirena. Un gap che i gialloblu provano a colmare nell’ultimo quarto, ma gli ospiti amministrano e si prendono i due punti.

Prossimo impegno sabato 12 aprile alle 18 al PalaBetti contro Baloncesto.

Abc Castelfiorentino – Santo Stefano Campi 50-58

Tabellino: Kamberaj 3, Giglioli 10, Bernardoni 8, Jelassi 1, Altamore 11, Parilla 14, Bici 1, Macalindong 2, Barlabá, Fiorentini, Uci. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 10-16, 11-7, 11-20, 18-15

UNDER 17 GOLD

Inizia in salita il girone di ritorno dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che tornano a mani vuote da Montecatini con un pesante 81-61. Dopo aver guidato la prima frazione (15-19), i gialloblu calano d’intensità nel secondo quarto, quando i locali prendono in mano il controllo andando al riposo sul 34-27. Nella ripresa l’inerzia non gira, con i termali che scavano il solco al terzo riposo (58-43) e mettono l’ipoteca ben prima della sirena.

Prossimo impegno domenica 13 aprile alle 11:30 al PalaBetti contro il Cmb Valdarno.

MontecatiniTerme Basketball – Abc Castelfiorentino 81-61

Tabellino: Costantini 10, Fedeli 7, Baldi 5, Garbetti 11, Bufalini 6, Rosi 7, Pagliai 12, Bini 3, Simoncini, Zampacavallo. All. Corbinelli.

Parziali: 15-19, 19-8, 24-16, 23-18

UNDER 15 GOLD

Ci vanno vicini ma non riescono ad affondare il colpaccio i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che al PalaGilardetti cedono il passo alla capolista Arno Rignano per 70-77. Ottimo l’avvio dei gialloblu, che in un primo quarto scoppiettante chiudono il parziale sul +3 (25-22). La reazione degli ospiti arriva puntuale nella seconda frazione, con il break che di fatto prova ad indirizzare la sfida per il 36-51 a metà gara. Al rientro l’Abc continua a crederci e, con pazienza, ricuce in parte lo strappo riaprendo i giochi al 30′ (57-63), ma nell’ultimo quarto Arno amministra e si prende i due punti.

Prossimo impegno domenica 13 aprile alle 11 sul parquet di Asciano.

Abc Castelfiorentino – Cmb Arno 70-77

Tabellino: Di Carlo 17, Bertelli 18, Paniccià 9, Pagliai 18, Pirrone 4, Profeti 4, Di Vilio, Capocchini, Bianchi, Bufalini, Barnini, Capuana. All. Mazzuca.

Parziali: 25-22, 11-29, 21-12, 13-14

UNDER 14 GOLD

Di fronte alla capolista non riesce l’impresa ai ragazzi di Cosimo Corbinelli, con Reggello che espugna il PalaBetti per 57-82. Gara decisa in una prima parte a senso unico, con gli ospiti che scappano già dopo dieci minuti (13-29), per poi incrementare il divario nella seconda frazione fino a toccare il 27-49 al riposo lungo. Al rientro la reazione castellana fa da preludio ad una seconda parte più equilibrata e combattuta, ma ormai il divario è troppo ampio per poterlo colmare e Reggello può gestire senza patemi fino al quarantesimo.

Prossimo impegno giovedì 10 aprile alle 19:45 al PalaGilardetti contro Valdisieve.

Abc Castelfiorentino – Basket Reggello 57-82

Tabellino: Giovannoni 12, Pirrone 10, Bertelli 8, Profeti 17, Barbieri 6, Faffi 2, Scherillo 2, Cipolla N., Anton, Cipolla T., Gazzarrini. All. Corbinelli.

Parziali: 13-29, 14-20, 18-16, 12-17

UNDER 13 REGIONALE

Sconfitta contro la seconda della classe per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che in casa del Firenze 2 rincorrono per quaranta minuti fino al 73-48 su cui cala il sipario. Gara praticamente a senso unico, con i fiorentini che guidano i giochi ed i gialloblu che, di fatto, non riescono mai a mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno domenica 13 aprile alle 16 sul parquet di Terranuova.

Firenze 2 – Abc Castelfiorentino 73-48

Sono scesi in campo: Iori, Marzuoli, Sordi, Allegra, Galli, Profeti, Battaglia, Scarscelli, Costa, Cetti, Bargigli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

Prosegue tutta in salita la stagione delle ragazze di Alberto Ciampolini, che cadono sul parquet della Synergy per 63-39. Ottima la partenza delle gialloblu, che guidano il primo quarto chiudendo la frazione sul 12-13. Nel secondo periodo, però, le locali cambiano passo e ribaltano l’inerzia, passando a condurre fino al 34-25 su cui si va al riposo lungo. Nella seconda parte, a fronte dei tentativi castellani di ricucire, Synergy amministra, per poi scappare definitivamente nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno sabato 12 aprile alle 16 al PalaGilardetti contro Terranuova.

Synergy Basket – Basket Castelfiorentino 63-39

Tabellino: Jahelezi N. 9, Dainelli 2, Antognotti 21, Mancini 7, Zenarti, Ciampolini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi S., Fontanelli, Latini. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 12-13, 22-12, 6-5, 23-9

MINIBASKET

Nel weekend del minibasket gialloblu in campo soltanto i due gruppi Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi, che hanno portato entrambi a casa il successo nelle rispettive gare. Il gruppo Giallo si è imposto al PalaBetti sulla Sestese grazie a cinque tempini vinti e uno perso, mentre il gruppo Blu è andato ad espugnare Scandicci con quattro tempini vinti e due persi.

Prossimi appuntamenti

Esordienti: Abc-Terranuova domenica 13/04 ore 11:30 (PalaGilardetti)

Aquilotti Big Giallo: Abc-Reggello sabato 12/04 ore 16 (PalaBetti)

Aquilotti Big Blu: Abc-Florence domenica 13/04 ore 16 (PalaBetti)