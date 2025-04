Giornata dell'ascolto dei giovani, a Firenze l'inaugurazione di tre panchine verdi

Dipingere una panchina di colore verde con una fascia arancione e scrivere una cartolina speciale a sé stessi da grandi per raccontare preoccupazioni, sogni e speranze per il futuro. È questa l’iniziativa proposta dal Consorzio Co&So di Firenze, aderendo alla campagna “Non sono emergenza” realizzata dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nata per promuovere il protagonismo delle nuove generazioni. Parteciperanno all'iniziativa gli alunni dell’istituto comprensivo Poliziano, gli studenti della scuola superiore Sassetti Peruzzi, i ragazzi e le ragazze che frequentano lo Spazio Giovani C.U.R.E.

Domani 9 aprile si celebrerà la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori - istituita nel 2024 – per informare e sensibilizzare sull’importanza dell’ascolto delle persone minori di età, considerato un presupposto fondamentale per l’attuazione concreta dei loro diritti. In quella data il Consorzio Co&So e la Cooperativa Il Girasole, con il patrocinio del Comune di Firenze e il sostegno di The Burberry Foundation organizzeranno alcuni eventi sul territorio aderendo al progetto “Adotta una panchina verde”, promosso da Con I Bambini. Le panchine verdi, colore che evoca serenità e speranza, con uno slash arancione, presentate per la prima volta al Giffoni Film Festival 2024, vogliono diventare un simbolo di una comunità che accoglie gli adolescenti, con le loro emozioni contrastanti, che li ascolta e li valorizza.

Tre gli appuntamenti previsti per il 9 aprile:

Alle 8:30, presso l'istituto comprensivo Poliziano (Viale Giovanni Battista Morgagni, 32), alla presenza di Benedetta Albanese, Assessora all’Educazione del Comune di Firenze e della Dirigente Scolastica Silvia Mauri, sarà inaugurata la prima panchina dell’ascolto fiorentina, preparata nei giorni precedenti da alcuni studenti con il writer Wiki. A seguire si svolgerà l’ultima sessione del laboratorio “Incontriamoci a Rifredi” con gli educatori della Cooperativa Il Girasole, in cui i ragazzi realizzeranno una gigantografia della loro città ideale.

Alle ore 12:30, presso l’Istituto superiore Sassetti Peruzzi (via S. Donato, 46/48), sarà inaugurata la seconda panchina dell’ascolto e un murales realizzato dai ragazzi dell’istituto nei giorni scorsi, alla presenza di Filippo Ferraro, presidente del Quartiere 5 e di Osvaldo Ciuffa, dirigente scolastico dell’Istituto.

Infine, allo Spazio Giovani Cure, alle 17.00, sarà inaugurata la terza panchina dell'ascolto alla presenza di Letizia Perini, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Firenze e del segretario del consiglio del Q2. I ragazzi ascolteranno una preziosa testimonianza sull’importanza di dare voce ai propri sentimenti e di avere luoghi e persone capaci di ascoltarli. Sarà poi la volta di un concerto che vedrà protagonisti i ragazzi dello Spazio Giovani C.U.R.E. e del Centro Giovani L’Isola, entrambi gestiti da Co&So e Il Girasole.

In tutte e tre le occasioni saranno lette le cartoline al futuro, distribuite nei giorni precedenti, sulle quali i ragazzi e le ragazze scriveranno cosa augurano a loro stessi da grandi.

“Abbiamo deciso di organizzare questi eventi il 9 aprile 2025 in occasione della Giornata nazionale dell'ascolto dei giovani, per sottolineare l’importanza di valorizzare i talenti, i desideri e le aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze, dando loro l’opportunità di esprimere emozioni, aspettative ma anche eventuali preoccupazioni per il futuro” spiega Simona Pancari di Co&So. “Da molti anni il nostro Consorzio insieme alle sue cooperative, tra cui Il Girasole, promuove progettazioni innovative a sostegno del benessere e del protagonismo giovanile, insieme all’Impresa Sociale Con I bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dall’anno scorso, con il progetto "FLOW – Florence Vibes Village",abbiamo istituito una nuova partnership di cui siamo molto orgogliosi con The Burberry Foundation e International Youth Foundation, che attraverso il programma Burberry Inspire, valorizza la creatività dei ragazzi e delle ragazze come strumento per promuovere un cambiamento positivo nelle loro vite e nelle loro comunità in tutto il mondo”.

Burberry Inspire è un programma globale finalizzato a fornire spazi sicuri in cui i ragazzi e le ragazze possano esplorare la loro creatività, sviluppare nuove competenze e promuovere un cambiamento positivo nelle loro vite e nelle loro comunità.

Fonte: Ufficio stampa