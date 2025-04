Giornata mondiale dei Rom e Sinti, lo storico empolese Andrea Vitello racconta il genocidio nella Seconda Guerra Mondiale

Oggi 8 aprile 2025, Giornata mondiale dei Rom e Sinti, esce: "Il Samudaripen: genocidio dei rom e sinti nella Seconda guerra mondiale. Atti della conferenza stampa sulla Proposta di Legge per far riconoscere il Samudaripen all’Italia”. Edito da edizioni Multimage APS, il libro è curato dallo storico di Empoli, Andrea Vitello, e ha scritti di: Andrea Billau, Devis Dori, Luca Magagni, Moni Ovadia, Carla Osella, Gennaro Spinelli, Santino Spinelli, Andrea Vitello, Luana Zanella.

Durante la Seconda Guerra Mondiale oltre agli ebrei vi fu il genocidio dei rom e sinti, almeno 500mila persone, chiamato col termine corretto Samudaripen. L’Unione Europea ha riconosciuto tale genocidio nel 2015, invitando i paesi membri a fare altrettanto. Il libro contiene gli atti della conferenza stampa, tenuta alla Camera dei Deputati, sulla presentazione della proposta di legge per far riconoscere e commemorare il genocidio anche all’Italia. Il testo della proposta di legge oltre che nel libro si può trovare a questo link https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1914&sede=&tipo= Inoltre i singoli comuni italiani possano già riconoscere autonomamente il Samudaripen.

L’obiettivo del libro, ordinabile in libreria o acquistabile sul sito dell’editore https://multimage.org/libri/il-samudaripen-genocidio-dei-rom-e-sinti-nella-seconda-guerra-mondiale/?fbclid=IwY2xjawJhrfZleHRuA2FlbQIxMAABHjabSehSMWtvvZfio8Ab-ccGVndpAQMASJ9MT51fxOv1FlyCUv7M8T7pjXHY_aem_ezpmx3g5jN5uE91RuE3s4A, è sensibilizzare e far conoscere il Samudaripen alla popolazione, visto che si tratta di un genocidio spesso dimenticato anche nei libri di storia, manuali scolastici compresi. Il libro è arricchito di interventi extra e di un saggio introduttivo dello storico Andrea Vitello, curatore di questa pubblicazione.

La pubblicazione ha ricevuto il patrocinio culturale dell’UCRI- Unione Comunità Romanès Italia, e l’intero ricavato dei diritti d’autore, per volere del curatore del libro, sarà interamente devoluto in beneficenza all’UCRI - Unione Comunità Romanès Italia.

Moni Ovadia, in merito alla proposta di legge, ha dichiarato: “se vogliamo essere un paese civile degno di questo nome, facciamo finire questa infamia istituendo il giorno del ricordo, con tutto ciò che esso comporta, di quello che alcuni chiamano Porrajmos, ma che più propriamente viene definito Samudaripen”.

Lo storico Andrea Vitello, curatore del libro, ha affermato: “Questo libro nasce dalla conferenza stampa tenutasi il 29 luglio 2024 presso la sala stampa della Camera dei Deputati, per presentare la proposta di legge al fine di far riconoscere all’Italia il genocidio dei rom e sinti avvenuto durate la seconda guerra mondiale, chiamato col termine Samudaripen. La proposta di legge è a prima firma dell’Onorevole Devis Dori, mentre io in quanto storico ne ho curato la motivazione storica. Il Parlamento Europeo ha riconosciuto il genocidio già nel 2015 invitando tutti i paesi membri a fare altrettanto. Il libro ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza di far riconoscere all’Italia questo genocidio, a più di 80 anni di distanza, ma vuole anche ricordare e far conoscere un genocidio spesso dimenticato. Spero davvero che la legge possa essere approvata il prima possibile, nonché che la situazione dei rom e sinti in Italia possa migliorare quanto prima”.

Notizie correlate