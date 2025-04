Il Contrappunto in 'trasferta', concerto a Palazzo Medici Riccardi

In meno di una settimana, due appuntamenti nel segno della grande musica classica con l’associazione Il Contrappunto di Empoli. Le date da non dimenticare sono l’11 e il 16 aprile 2025.

Entrando nel dettaglio, venerdì 11 aprile, l’associazione Il Contrappunto sarà impegnata in ‘trasferta’ a Firenze: nell’ambito della rassegna “Il Palazzo Suona - Venerdì in Musica in Palazzo Medici Riccardi”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze con Mus.e con il coinvolgimento di differenti realtà musicali del territorio, proporrà il concerto “Le quattro stagioni e dintorni”. Nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 9, Firenze), a partire dalle 17 si esibiranno Damiano Tognetti, violino solista concertatore, e l’Ensemble Il Contrappunto. Il programma prevede le seguenti musiche: J.Pachelbel, Canone; J. S. Bach, Aria sulla quarta corda dalla Ouverture n. 3 in re maggiore per orchestra, BWV 1068; A. Vivaldi, Concerto in la maggiore per archi e basso continuo, RV 158; A. Vivaldi, Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo “Alla rustica”, RV 151; A. Vivaldi, Le quattro stagioni. L’evento è gratuito e a ingresso libero fino a esaurimento posti (per informazioni info@associazioneilcontrappunto.com).

Mercoledì 16 aprile alle 21, il Palazzo delle Esposizioni di Empoli ospiterà invece l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretta dal Maestro Damiano Tognetti, e il pianista Giuseppe Andaloro. Il concerto, in coproduzione con l’associazione Il Contrappunto, è parte della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Saranno proposti il Concerto per pianoforte e orchestra n.3 in re minore, op.30 di Sergej Rachmaninov, Pavane pour une infante défunte e Boléro di Maurice Ravel. L’ingresso sarà a pagamento. Il costo dei biglietti è di 15 euro intero, 12 ridotto per soci Unicoop Firenze, over 65, under 26 e gruppi convenzionati; di 6 euro per Under 18 e studenti (prezzo valido anche per il 1° accompagnatore di studenti minorenni); ingresso gratuito per Under 6. Le prevendite dei biglietti sono attive a Empoli alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53) e da Bonistalli Musica (via F.lli Rosselli 19), online su eventbrite.it. Per il concerto è attiva anche la promozione “MUSICAX2 Share the music!”, un biglietto omaggio per ogni biglietto acquistato per acquirente di età compresa fra i 18 e i 35 anni. Per gli abbonati alla stagione concertistica del Centro Busoni “Porta un amico al concerto”, un biglietto omaggio per ogni abbonamento sottoscritto. Per informazioni è possibile contattare il Centro Busoni scrivendo a csmfb@centrobusoni.org.

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa