Il sindacato USB denuncia la chiusura temporanea dello stabilimento Piaggio di Pontedera (Pisa) dal 18 al 24 aprile, decisa dall’azienda non per i dazi imposti da Trump, ma per la situazione generale, nonostante la produzione sia attiva su tutti i turni e con contratti a termine. Il fermo avverrà tramite ferie e permessi dei lavoratori.

USB esprime preoccupazione per le scelte aziendali definite "altalenanti" e teme una possibile riduzione delle ore lavorate nei prossimi mesi, con un crescente ricorso alla cassa integrazione, a danno del salario e della stabilità dei lavoratori, soprattutto quelli a termine. Il sindacato chiede una diversa programmazione produttiva e maggiori garanzie occupazionali.

Viene inoltre criticato il silenzio delle istituzioni locali e regionali, accusate di permettere alla proprietà (famiglia Colaninno) di agire solo per massimizzare i profitti. USB conclude ribadendo la volontà di mobilitarsi per difendere i diritti dei lavoratori e non subire passivamente decisioni che peseranno sulle famiglie.