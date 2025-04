Il truck di 'Una Vita da Social' farà tappa a Firenze

Riparte da Siena, destinazione Piazza SS. Annunziata a Firenze, il truck di “Una Vita da Social” alla sua XII edizione, la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse” per la sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli della rete per i minori.

“Una Vita da Social” è un progetto sempre al passo con i tempi, ideato per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi del mondo cyber e per promuovere un uso più responsabile e consapevole della tecnologia. Particolare attenzione è dedicata all’approfondimento di tematiche attuali e che vedono coinvolti i ragazzi, come le relazioni digitali, l’adescamento, il cyberbullismo e tutte quelle situazioni che possono avere ripercussioni anche sulla sfera emotiva dei minori.

La tappa di Firenze, in Piazza SS. Annunziata è prevista per domani 9 aprile e sarà aperta a tutta la cittadinanza vedendo il coinvolgimento di circa 200 studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, con i rispettivi docenti. I ragazzi avranno anche la possibilità di sfidarsi con le proprie competenze di sicurezza informatica e di provare il visore per la realtà aumentata, immergendosi in “storie” coinvolgenti e immersive, attinenti ai rischi della rete, dal cyberbullismo all’adescamento, dalla sextortion alle truffe online.

“La tutela dei più piccoli che accedono a internet - sottolinea Eva Claudia Cosentino, Dirigente del C.O.S.C. Polizia Postale per la Toscana, - rappresenta una delle più importanti sfide in tema di sicurezza in rete, per tutto ciò che comporta per un minorenne essere vittima o autore. L’ iniziativa si prefigge di far vivere il web come un’opportunità e non come un pericolo”. Ha poi evidenziato che negare la possibilità di accedere ai social e alla rete priva i ragazzi dei molti stimoli positivi che Internet può offrire. Trovare il giusto equilibrio tra accesso illimitato e divieto è compito dei genitori e degli educatori, che hanno a disposizione molti strumenti, come ad esempio i software di parental control. “Il divario fra la conoscenza digitale dei giovani e degli adulti - ha continuato la Dirigente - è enorme e per questo è indispensabile fornire loro tutti quegli strumenti utili a evitare le insidie che la rete può nascondere”

Alla manifestazione, parteciperà anche la Polizia Stradale con un gazebo informativo sulla sicurezza stradale. Gli studenti potranno sperimentare, attraverso un tappeto interattivo e una maschera che simula gli effetti dell’alcool, i pericoli della guida in stato di ebbrezza. Presente anche la Polizia Scientifica, la Squadra Cinofili e una pattuglia ippomontata del Reparto a Cavallo.

Inoltre, parteciperanno, in qualità di testimonial dell’evento, Alessandro Paci e Alessio Nonfanti in arte Kagliostro - il MagiComico, già intervenuti nella tappa fiorentina della IX edizione di “Una vita da Social”.

Le foto e video dell’evento verranno condivisi con il pubblico attraverso la pagina https://www.facebook.com/unavitadasocial.

Notizie correlate