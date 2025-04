Inaugurato l’anno accademico dell’Università Popolare Ignazio Donati di Montopoli

È stato inaugurato ufficialmente l’anno accademico dell’Università Popolare Ignazio Donati di Montopoli. Sabato 5 aprile in molti hanno ascoltato la lectio magistralis tenuta da Antonio Guicciardini Salini e dedicata proprio a Ignazio Donati.

«Grazie al suo Presidente Paolo Tinghi, alla vicepresidente Serena Nazzi e a tutti e tutte i consiglieri e i soci – ha aperto la sindaca Linda Vanni – Si tratta di un’associazione accessibile, dove tutte e tutti ci possiamo formare. Un luogo dove conoscere meglio i beni architettonici, la cultura, le opere del nostro territorio. Un luogo di incontro tra generazioni, un luogo di socializzazione. Interessante è stata la lezione su Ignazio Donati tenuta da Antonio Salini. Attraverso le opere memoria di Ignazio Donati, Salini, ha tratteggiato l’uomo e il suo impegno politico e nella società montopolese. Una curiosità: Donati inizia il suo Diario (1844-1867) il 3 Novembre con la descrizione di una importante alluvione a Montopoli».

In poche settimane gli iscritti sono già 70 e molta è stata la partecipazione alle prime lezioni dell’università. Sabato 12 aprile l’università popolare organizza una visita collettiva alla mostra di Filippo Tincolini, scultore martigiano, Human Connections, allestita nel complesso di Sant’Agostino a Pietrasanta.

«Grazie alla sindaca e all'Amministrazione Comunale, che questa Università Popolare l'ha voluto fin dall'inizio e con la quale sempre portiamo avanti di concerto le nostre iniziative – ha detto il rettore e il presidente dell’associazione Paolo Tinghi – . L’università per noi rappresenta tutte le cittadine e tutti i cittadini, nessuno escluso, questo è il senso vero e concreto all'aggettivo "popolare". Grazie a tutti i presenti per il grande affetto dimostrato in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico della nostra Università».

Appuntamento quindi sabato, il ritrovo è in piazza del Duomo a Pietrasanta alle 10.

Per chi lo desidera la Misericordia di San Romano e la Pubblica Assistenza di Montopoli mettono a disposizione un servizio di andata e ritorno fino a esaurimento posti con pulmino.

Partenza alle ore 8,30, rispettivamente, da San Romano ambulatori via Matteotti e dal bar la Rotonda presso lo svincolo di Montopoli della superstrada, al costo di 10 euro a persona. Rientro ore 13.30 circa.

Per info e prenotazioni - San Romano: Grazia 0571 450206 - Montopoli: Sonia 339 543 0782.

Lo scultore sarà presente durante la visita.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa