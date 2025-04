Inaugurazione della nuova Coop a Castelfranco: "Momento di festa e di rinascita per l'area"

Tutto pronto per il taglio del nastro per il punto vendita di Castelfranco di Sotto che inaugura domani 9 aprile, con apertura al pubblico alle 8.30. Il punto vendita, ubicato in Via Solferino, è stato presentato oggi alla stampa alla presenza del sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini, della presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, del presidente del Consiglio di gestione Michele Palatresi e della presidente della sezione soci Coop Valdarno Inferiore Angela Bagagli.

Il nuovo punto vendita, che nasce come minimercato di riferimento in prossimità del centro storico, sorge all'incrocio fra Via Solferino e Viale Europa, e scrive una nuova storia per l'area una volta occupata dall'ex calzaturificio Lorbac, per anni rimasta inutilizzata: la costruzione del nuovo edificio è stata preceduta infatti da un importante intervento di demolizione della precedente struttura e di bonifica dell'area, ed è stata accompagnata da opere a servizio della collettività, con la costruzione di due rotatorie per migliorare la viabilità circostante e la realizzazione di un parcheggio e il collegamento pedonale con lo stesso parcheggio, il tutto per un investimento della cooperativa per circa 5 milioni di euro, di cui 500 mila euro per le opere sulla viabilità di servizio. L'intervento di Unicoop Firenze, che nel 2018 ha acquisito l'area dell'ex Lorbac, si inserisce in un più ampio progetto per la riqualificazione del quartiere di San Matteo e l'inaugurazione del nuovo Coop.fi segna un punto di svolta con nuovi servizi per soci e clienti: accanto al Coop.fi, dai prossimi mesi, l'edificio ospiterà, anche la nuova farmacia comunale e, per la sua ubicazione prossima al cuore della città, vuole rappresentare un nuovo punto di riferimento vicino alla comunità, per una spesa più comoda, veloce e con un servizio più efficiente. Tante infatti le novità del punto vendita di Via Solferino la cui apertura segna la concomitante chiusura dello storico punto vendita di Via Quasimodo.

«Non può essere che una soddisfazione l’apertura del nuovo punto Coop, - dichiara il sindaco Fabio Mini - perché evidenza le potenzialità del nostro territorio. Nel caso specifico, nasce dove un tempo insisteva l'ex Lorbac, pertanto questo intervento ha permesso di risolvere anche un problema di riqualificazione di un'area del paese. Questo nuovo assetto trova compimento dopo un lungo percorso avviato dalla precedente giunta, forse qualche cosa di diverso noi avremmo provato a pensarlo, ma comunque sia ben venga questa inaugurazione. Il comune per altro, seppur in minima parte, è uno degli “stakeholder” di questa operazione, visto che qui troverà spazio, in una nuova location, la nostra farmacia comunale che proprio negli ultimi mesi sta vivendo un percorso virtuoso di rilancio e apprezzamento da parte dell'utenza».

«L’apertura di un questo punto vendita qui, a Castelfranco di Sotto, ha per noi un valore particolarmente importante - dice Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze - perché oggi nasce un nuovo Coop.fi vicino al cuore della città: dopo un lungo lavoro di recupero dell'area, questa inaugurazione è finalmente un momento di rinascita e di festa, un’occasione per dare continuità alla nostra storia e confermare il nostro presidio sociale su questo territorio. Con questa apertura rinnoviamo il nostro impegno a garantire beni e servizi alle migliori condizioni possibili, con prodotti buoni, sicuri e convenienti, in luogo a misura di cliente e più vicino ai bisogni di soci e consumatori. Siamo felici di poter offrire ai tanti soci di questo territorio un nuovo servizio e un luogo di relazioni, socialità e opportunità messe a disposizione dalla sezione soci Coop Valdarno Inferiore. Al direttore e a tutte le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita va il mio augurio di buon lavoro».

«Salutiamo con entusiasmo l'inaugurazione di questo nuovo punto vendita - aggiunge Angela Bagagli, presidente della sezione soci Coop Valdarno Inferiore - che rappresenta un bel segnale di attenzione della cooperativa per il nostro territorio. Questo supermercato, così innovativo e attento all'ambiente, è organizzato per rispondere alle esigenze di una spesa quotidiana di qualità e per soddisfare al meglio i nostri soci e clienti, con nuovi servizi e il massimo dell'accoglienza. Il negozio, così centrale rispetto alla vita della nostra comunità, sarà per tutti noi un nuovo riferimento, non solo come luogo di acquisto, ma anche di incontro e di socialità. Invitiamo tutti i nostri soci e clienti a frequentarlo per fare acquisti e per conoscere le opportunità culturali e di partecipazione che la nostra sezione soci offre sul territorio».

Una spesa quotidiana, comoda e sostenibile. Il nuovo Coop.fi, nasce all’insegna dell'innovazione, sia dal punto di vista dei servizi a soci e clienti che dell'efficienza energetica: dotato di un comodo parcheggio con oltre 50 posti, di cui 22 coperti, il nuovo negozio vede l'inserimento di casse salvatempo e casse fai da te, un allestimento accogliente e improntato alla massima fruibilità degli spazi interni, un assortimento attento al territorio e alla convenienza, grazie all'ampia presenza del prodotto a marchio e all'introduzione della linea degli Spesotti pensata per il massimo della convenienza senza rinunciare alle garanzie del prodotto a marchio. Il tutto con una particolare attenzione all'ascolto e al servizio, con un presidio costante dei banchi freschi di forneria, gastronomia e rosticceria, pesce e carne, dove è previsto anche il banco servito al taglio. Un punto vendita che nasce all'insegna dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità che si è tradotta in una serie di accorgimenti progettuali per ottimizzare il risparmio energetico e ridurre le emissioni. Il punto vendita è dotato di un impianto fotovoltaico con una produzione totale di circa 96 Kw che soddisfa circa il 20% del consumo annuo del punto vendita. Il risparmio energetico è garantito anche da un'illuminazione led di ultima generazione da dispositivi che permettono la regolazione delle luci secondo l’effettivo fabbisogno e da una pompa di calore per la climatizzazione invernale con parziale recupero del calore generato dell'impianto frigo alimentare per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. Il risparmio energetico è garantito anche da banchi frigo a chiusura ermetica a CO2 come fluido refrigerante. La centrale a CO2 risulta efficiente e sicura, è energeticamente conveniente rispetto agli impianti convenzionali ed è perfettamente in linea le norme internazionali che progressivamente stanno ponendo limiti all’uso di refrigeranti sintetici. Infine, l'area esterna è stata arricchita con la piantumazione di 19 alberi e una dotazione verde con piante caratterizzate da un basso grado di allergenicità e da una forte capacità di assorbimento dell'anidride carbonica presente in atmosfera, per neutralizzare almeno in parte le emissioni dovute alle attività umane.

Nel supermercato, aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.00 e che si sviluppa su una superficie di 520 mq, si trovano i reparti di ortofrutta, forneria, gastronomia, carne e pesce, dispensa e frigo e reparto non alimentare, dedicato a prodotti per esigenze quotidiane. Presente all'ingresso il box informazioni, con possibilità di sottoscrivere la carta socio e servizio di prestito sociale. Tra gli altri servizi pagamento bollette e pagoPA, vendita carte regalo e ricariche telefoniche, accettazione buoni acquisto e buoni welfare, accettazione buoni pasto, servizi legati alla carta socio, attivazione carta Integra, resi e fatture.

Promozioni per l’apertura. Per i primi giorni dopo la riapertura, il punto vendita propone a soci e clienti alcune offerte speciali: sul volantino promozionale dal 9 al 19 aprile sarà proposto un pacchetto di prodotti freschi e freschissimi, della dispensa e da frigo. Il volantino propone anche un pacchetto di 40 prodotti per la Pasqua con lo sconto del 40%. Inoltre dal 9 aprile al 9 luglio, ai soci è riservato uno sconto del 10% sui prodotti a marchio Coop (esclusi prodotti di ortofrutta, macelleria, pescheria, gastronomia, latte prima infanzia e carte prepagate Coop, prodotti extra alimentare e articoli già in promozione). Fra le opportunità legate alla nuova apertura, fino al 19 aprile 2025 chi richiede la Carta spesa in presso il nuovo punto vendita riceve 3.500 punti* sulla carta socio. Per chi fa spesa nel nuovo punto vendita, ogni 15 Euro di spesa e multipli, è possibile acquistare una coppetta in vetro IVV, aggiungendo 1,5 euro. Infine, fino al 19 aprile, aggiungendo 1 centesimo allo scontrino, si riceve in omaggio una comoda borsa riutilizzabile (max una borsa per carta socio).

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

