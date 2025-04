Quasi 32 milioni di euro per sistemare i ponti in Toscana: interventi anche a Castelfiorentino

Con una delibera presentata in Giunta dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli, la Regione ha stanziato 31 milioni e 977.000 euro per interventi di consolidamento di 26 tra ponti e viadotti nelle province di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato.

“Si tratta – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - di opere fondamentali per la messa in sicurezza della viabilità su importanti strade regionali. Siamo di fronte ad interventi consistenti anche alla luce degli eventi atmosferici estremi che si stanno susseguendo e che spesso mettono a dura prova, con frane e smottamenti, alcune delle strade maggiormente utilizzate dai cittadini e sulle quali ponti e viadotti rappresentano snodi da salvaguardare, evitando chiusure e lavori d’urgenza”.

“Abbiamo accolto – aggiunge l’assessore Baccelli - le richieste più urgenti che ci sono arrivate dagli enti locali e che riguardano esclusivamente strade regionali. Siamo di fronte ad un numero enorme di viadotti, circa 500, e gli interventi che abbiamo finanziato sono il frutto del censimento capillare che abbiamo condotto insieme alle Province. Si tratta di una ricognizione completa e preziosa per la quale ringrazio gli uffici regionali che l’hanno ultimata. Dopo questo provvedimento cercheremo quindi di intervenire, anno dopo anno, sulle ulteriori necessità”.

In provincia di Firenze gli interventi finanziati sono 6 per un totale di 8 milioni e 42 mila euro.

Si tratta del risanamento del ponte all’Asse nel tratto della SR66 Pistoiese che scavalca il torrente Ombrone in località Sant’Angelo a Lecore nel Comune di Campi Bisenzio, un intervento dal valore di 332.000 euro.

A Borgo San Lorenzo la strada regionale interessata è la 302 e i lavori, per un importo di 1 milione di euro, riguardano un ponticello in muratura e ad arco sulla Brisighellese Ravennate al Km 48+030. Questo intervento comprende il consolidamento di un tratto caratterizzato dalla sezione a mezza costa della SR 302 con tre attraversamenti idraulici per una larghezza complessiva di circa 100 metri.

Nel comune di Castelfiorentino, in località Pesciola, il ponte è quello ad arco e in calcestruzzo che scavalca il torrente Pesciola sulla SR 429 di Val d’Elsa. Qui l’intervento ha un importo di oltre 580.000 euro.

Un altro intervento riguarda il ponte ad archi in muratura sull’Arno e sulla Strada Regionale 69 di Val d’Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno per un importo di quasi 4.600.000 euro.

Sono due gli interventi previsti nel comune di Vaglia: uno su un ponticello con impalcato in cemento armato e spalle in muratura a campata unica sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate al Km 16+200 per un importo di 766.000 euro e l’altro su un ponticello ad arco in muratura sempre sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate ma al chilometro 16+700, per lo stesso importo del precedente.

In provincia di Livorno è stato finanziato un intervento per un totale di 4 milioni e 72 mila euro.

Si tratta del ponte in cemento armato multicampata con pile in calcestruzzo sulla strada regionale 206 Pisana – Livornese al Km 36+200 nel Comune di Collesalvetti. E’ un ponte strategico per la vocazione artigianale ed industriale dell’area, una infrastruttura essenziale per l’attività di trasporto e collegamento con la viabilità autostradale dell’autoparco Il Faldo e per tutti gli altri veicoli pesanti.

In provincia di Lucca gli interventi finanziati sono 2 per un totale di 1 milione e 958 mila euro.

Si tratta del ponte lungo la strada regionale 445 della Garfagnana al Km 21+750 nel comune di Castelnuovo di Garfagnana che comporterà lavori per 958.000 euro. E’ un attraversamento strategico anche per le attività produttive perché in quel tratto la 445 rappresenta l’unica viabilità di collegamento tra la Garfagnana e la Piana di Lucca. Il ponte è costituito da tre opere in affiancamento realizzate in epoche diverse, ed è ad arco in muratura, con struttura in cemento armato e opera in cemento armato precompresso a cavi pre-tesi.

Quello sulla SR 445 della Garfagnana al Km 2+850 che supera il torrente Fegana in località Valfegana nei comuni di Bagni di Lucca e di Coreglia Antelminelli, è un ponte ad arco in muratura che sarà interessato da lavori per 1 milione di euro.

In provincia di Pisa tutti e quattro gli interventi riguardano il comune di Cascina e sono stati finanziati con un totale di 2 milione e 465 mila euro.

Si tratta del ponte con telaio in cemento armato che scavalca il Canale emissario di Bientina sulla strada regionale 206 Pisana – Livornese al Km 38+465 nel comune di Cascina. E’ interessato da un intervento da 1,5 milioni di euro.

Con 350.000 euro di interverrà poi sul ponte a travata in travi in acciaio rivestite in

calcestruzzo che attraversa il fosso Nugolaio ed è situato sempre sulla regionale 206 Pisana – Livornese al Km 38+630 e ancora nel comune di Cascina. E’ un intervento da 350.000 euro.

Scavalca invece il fosso Zambrigiana il ponte a travata in cemento armato situato sulla regionale 206 Pisana – Livornese al Km 39+630 e ancora nel comune di Cascina. Comporta lavori per 385.000 euro.

Quello sul ponte a travata in cemento armato lungo la 206 al Km 41+650 che supera il fosso Oratoio nel comune di Cascina richiede lavori per 230.000 euro.

In provincia di Prato i 2 interventi sono stati finanziati con un totale di 1 milione e 430 mila euro.

Si tratta del ponte ad arco in cemento armato sulla strada regionale 325 Val di Setta e Val Bisenzio al Km 69+145 sul Fosso della Tignamica nel comune di Vaiano. L’importo dei lavori è di 600.000 euro.

I lavori sul ponte ad arco in muratura sulla regionale 325 Val di Setta e Val Bisenzio al Km 48+500 nel comune di Vernio comporteranno un investimento da 830.000 euro.

In provincia di Massa Carrara è stato finanziato un intervento per un totale di 1 milione e 200 mila euro.

Riguarda il ponte sulla strada regionale 445 al Km 59+500 nel Comune di Casola in Lunigiana.

Notizie correlate