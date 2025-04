Investito da un'autobus, grave un 57enne a Prato

Un uomo di 57 anni, di nazionalità cinese, è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato investito da un autobus venerdì 5 aprile, intorno alle 8, in via Filzi a Prato.

Secondo quanto riferito dal Comune, l’uomo avrebbe iniziato ad attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali, senza accorgersi dell’arrivo del mezzo pubblico, che lo ha urtato, facendolo cadere a terra. Nell’impatto, il 57enne ha battuto violentemente la testa sul marciapiede.

Dopo un primo ricovero all’ospedale Santo Stefano, è stato trasferito al Careggi di Firenze, dove è tuttora in condizioni gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

