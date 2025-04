Complimenti a Virginia Romano, neo-laureata in infermieristica

Virginia Romano di San Miniato ha conseguito il 7 aprile a Empolil a laurea in Infermieristica con valutazione 105/110 con la tesi dal titolo "Impatto etico ed Emotivo della Sedazione Palliativa nella figura dell'Infermiere". Di seguito il messaggio di auguri di amici e parenti.

Durante il suo percorso accademico, Virginia Romano ha dimostrato una straordinaria passione per la cura degli altri, una qualità fondamentale per chi sceglie la professione infermieristica. La sua determinazione, la sua capacità di affrontare le sfide e la sua empatia verso i pazienti sono solo alcune delle doti che l’hanno contraddistinta durante il suo percorso universitario.

La laurea in Infermieristica non è solo una certificazione accademica, ma un impegno costante verso la salute e il benessere della comunità. In questo giorno speciale, auguriamo a Virginia Romano una carriera ricca di soddisfazioni e successi. Ancora una volta, congratulazioni e tanti auguri per il futuro!

