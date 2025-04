Modifiche alla viabilità nel centro di Montespertoli e nell’area dei nuovi poli scolastico e sanitario

Nella serata di giovedì scorso si sono svolti due importanti incontri pubblici dedicati alla presentazione delle modifiche alla viabilità che interesseranno il territorio comunale nei prossimi mesi. Le riunioni, distinte per aree di intervento, si sono svolte con grande partecipazione da parte della cittadinanza, a testimonianza dell’attenzione e dell’interesse verso i cambiamenti in arrivo.

Nel primo incontro, dedicato all’area della cosidetta valle del Turbone, è stato presentato il progetto di viabilità dell’area antistante il nuovo Polo della Salute e il futuro Polo per l'infanzia 0-6.

Due nuove strade della zona saranno dedicate a figure simbolo per la comunità di Montespertoli. La strada di fronte al Polo della Salute sarà intitolata al Dott. Valerio Piazzini, medico e punto di riferimento per intere generazioni di montespertolesi, che ha esercitato la professione per decenni con dedizione e umanità. La strada di fronte al Polo per l’infanzia 0-6 verso il depuratore del capoluogo porterà invece il nome di Don Giulio Gradassi, storico parroco della chiesa di San Michele Arcangelo a Castiglioni, riconosciuto come Giusto tra le Nazioni dall’ente israeliano Yad Vashem per aver salvato la vita della famiglia ebrea Pick – la madre Henia e i figli Rubin e Sonia – offrendo loro rifugio proprio nella canonica di Castiglioni durante le persecuzioni della Shoah.

Le modifiche alla viabilità sono studiate per garantire un accesso più sicuro e ordinato alla struttura sanitaria e alla nuova scuola per gli utenti, per i mezzi di soccorso e per i mezzi del trasporto scolastico. Da Piazza Caduti nei Lager sarà possibile proseguire verso il Polo della Salute, percorrere così via Dott. Valerio Piazzini, superare l’incrocio con via Schiavone e proseguire su via Suor Niccolina. Via Piazzini sarà però percorribile anche nell’altro senso di marcia.

Via Bini diventerà a senso unico in direzione da Via Taddeini verso il Polo della Salute, per migliorare la sicurezza e ottimizzare i flussi di traffico, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza. All'incrocio con la futura via Dott. Valerio Piazzini sarà possibile svoltare solo a sinistra verso il Polo della Salute. Da via dello Schiavone si potrà procedere in salita sia verso via Taddeini che verso via Montelupo, dove è in fase di completamento la nuova rotonda.

Dalla nuova rotonda su Via Montelupo e fino all’incrocio con Via Suor Niccolina la Via Schiavone sarà a doppio senso di marcia e avrà una larghezza di circa 7mt.

Sono inoltre previsti nuovi parcheggi sia per il Polo della Salute che per il Polo scolastico.

Nel secondo incontro, focalizzato sul Centro Storico di Montespertoli, l’Amministrazione Comunale ha illustrato una serie di interventi mirati a migliorare la vivibilità e la fruibilità del cuore del paese.

A partire da giugno, via Sonnino e via Roma saranno interessate da un cantiere per la riqualificazione e pedonalizzazione. Sono stati annunciati anche cambi di viabilità in due punti strategici:

• alle cosiddette Quattro Strade, via Martini invertirà il senso di marcia e sarà percorribile in direzione dell’incrocio con via Fontanelle;

• via Trieste, partendo da Piazza Machiavelli, diventerà a senso unico con senso di marcia verso Viale Matteotti, sarà consentita la svolta a destra verso via Martini per rendere più fluido l’accesso e l’uscita dal centro.

L’area pedonale tra via Sonnino e via Roma sarà regolata da un accesso controllato da Piazza Machiavelli tramite una fioriera mobile. L’ingresso sarà consentito solo ai residenti e per operazioni di carico e scarico in fasce orarie specifiche, tenendo conto anche delle necessità degli esercizi commerciali. All’incrocio delle Quattro Strade verrà rialzato il piano stradale per segnalare l’ingresso nella zona pedonale.

Inoltre, via Volterrana Nord, dall'incrocio con via Lucardese e la Strada Provinciale, sarà resa a senso unico verso Piazza Machiavelli e saranno inseriti nuovi parcheggi per recuperare così dei parcheggi vicino il centro. La piazza stessa subirà una cambiamento di senso, da anti-orario a orario: da via Battisti sarà possibile proseguire solo in direzione via Trieste e girare intorno al pozzo. Via Trieste diventerà l’unica via di uscita.

L’area ZTL di piazza del Popolo sarà ampliata per comprendere la zona compresa tra il bar Lo Chalet e il negozio Hoppipolla, mentre il resto di piazza del Popolo nella parte che va dal bar Lo Chalet allo spartitraffico di fronte alla banca MPS sarà regolata con una diversa disposizione dei parcheggi e nuovi spartitraffico che consentiranno di entrare nell’area anche venendo da via Taddeini, fare manovra e proseguire lungo il perimetro di piazza del Popolo verso la farmacia oppure uscire dalla zona e continuare su viale Matteotti.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i cittadini intervenuti per il confronto e il contributo offerto durante gli incontri. Le modifiche presentate entreranno in vigore gradualmente secondo gli stati di avanzamento del cantiere per quanto riguarda il centro storico e contestualmente all’inaugurazione del Polo della salute e del Polo 0-6 nella valle del Turbone, accompagnate da una campagna informativa e da una segnaletica aggiornata per agevolare la transizione.

Sul sito dell’Ente saranno disponibili le tavole aggiornate con le modifiche alla viabilità e alla segnaletica.

