Nel Giardino di Boboli a Firenze abbattuti alberi storici, polemiche sui social

Al Giardino di Boboli di Firenze sono stati abbattuti alcuni alberi storici nel Prato dei Castagni, tra cui un filare di ippocastani ottocenteschi e un cedro del Libano di oltre duecento anni. L’intervento, effettuato la scorsa settimana, ha suscitato forti polemiche, soprattutto sui social: "Perfetto, montiamoci una bella ruota panoramica", recita uno dei tanti commenti ironici.

Dal cartello dei lavori, commissionati dall’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt, si legge che è prevista "la realizzazione di una gelateria caffetteria nell’edificio denominato Prato dei Castagni in Boboli". Tuttavia, Schmidt ha chiarito che il progetto "prevedeva addirittura di costruire la zona tavoli all’esterno intorno ai tre alberi antichi vicino al fabbricato, in maniera da dargli più spazio, ovviamente conservandoli".

Le Gallerie degli Uffizi spiegano che l’abbattimento è stato deciso per motivi di sicurezza: "Le alberature sono sottoposte a costante verifica di stabilità. Alcune piante dell’area erano vecchie, altre malate, altre ancora pericolanti". Aggiungono che "si tratta in ogni caso per lo più non di castagni ma di bagolari".

Infine, fanno sapere che "è in corso una revisione di elementi ed aree del parco che si trova in fase di progettazione in coordinamento con il ministero della Cultura".

