Parco mediceo di Pratolino, Metrocittà approva avanzato metodo di monitoraggio del verde

La componente vegetale del Parco mediceo di Pratolino, come quella artistica, risente dei processi di senescenza, aggravati ora anche dai cambiamenti climatici, in particolare gli eventi estremi come siccità, ondate di calore, tempeste di vento, che rischiano di ridurre il valore paesaggistico, ambientale, storico e culturale del giardino, oltre a incidere in negativo sulla sicurezza dei visitatori.

Il progetto Clim4Dem, accordo di partenariato con l'Università di Firenze approvato dal Consiglio della Metrocittà su proposta del consigliere delegato Carlo Boni, risponde alla necessità di migliorare la sostenibilità della gestione di giardini storici che affrontano le sfide legate alla senescenza della comunità vegetale e artistica del giardino.

La gestione della componente arborea nei giardini storici è stata infatti fino a tempi recenti effettuata monitorando gli alberi con metodi tradizionali, come quello visivo, che incidono nella rilevazione tardiva delle criticità e spesso non sono economicamente sostenibili.

Il progetto Clim4Dem impiegherà tecniche e tecnologie di selvicoltura di precisione innovative, come l’adozione di tecnologie intelligenti/smart, l'uso di dati da telerilevamento satellitare e da drone, per un monitoraggio rapido ed economico della componente arborea e per garantire il rilevamento tempestivo dei problemi di salute dei singoli alberi e delle singole opere.

Il consigliere delegato Carlo Boni, nel presentare la proposta, ha sottolineato l'importanza di semplificare la gestione dei giardini storici: "Con Clim4Dem si arriverà a una gestione proattiva del Parco di Pratolino, avvalendosi anche di un sistema di monitoraggio dei parametri ambientali in modo da poter prevedere il verificarsi di fattori di stress, determinati da variabili metereologiche, dall’inquinamento o da agenti biotici, e di preparare per tempo interventi per rafforzare le formazioni vegetali."

Il progetto Clim4Dem discende dall'avviso pubblico della Regione Toscana per progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca in ambito culturale (Bando assegni di ricerca anno 2024), approvato dalla Regione con decreto n. 9325 del 30 aprile 2024 successivamente integrato con decreto 13877 del 19 giugno 2024, ed è stato presentato dall'Università di Firenze in partenariato con la Città Metropolitana di Firenze e l’Ente pubblico Consiglio Nazionale della Ricerca – Istituto per la Bioeconomia

Nell’ambito di tale avviso l’Università degli Studi di Firenze ha presentato n. 17 Progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca in ambito culturale e il progetto “Clim4Dem - Un Monitoraggio smart per mitigare gli effetti del cambiamento climatico nel parco di Villa Demidoff” è risultato uno dei 13 progetti ammessi, approvati e finanziati dalla Regione con il decreto n. 25012 del 07/11/2024.

Per l'adesione al progetto è prevista da parte della Città Metropolitana un trasferimento all'Università di € 10.000 a supporto delle attività che saranno svolte nel corso del progetto al Parco mediceo di Pratolino.

