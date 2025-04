PD Empolese Valdelsa contro il Governo Meloni: "Tagliati oltre 4 milioni ai Comuni"

«Il governo Meloni colpisce ancora una volta gli enti locali, imponendo tagli pesantissimi che si tradurranno in minori servizi per i cittadini. Con il decreto approvato a metà febbraio in Stato-Città, i Comuni dell’Empolese Valdelsa subiranno un taglio di quasi 4 milioni e mezzo di euro nei prossimi cinque anni. Si tratta di una scelta scellerata che mette in ginocchio le amministrazioni locali, già alle prese con difficoltà economiche e con la crescente domanda di servizi essenziali». Lo dichiara Alessio Mugnaini, sindaco del Comune di Montespertoli e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, commentando il provvedimento del governo che impone nuovi tagli alle risorse destinate agli enti locali, che aggiunge: «Attendiamo, inoltre, che il governo dichiari lo stato di emergenza nazionale per il 14-15 marzo e i conseguenti ristori per chi ha subito danni».

«Il Governo fa cassa con i tagli ai Comuni-gli fa eco Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli e vicesindaco della Città Metropolitana di Firenze-. Si tratta dell’ennesimo schiaffo agli amministratori locali e ai cittadini, un attacco frontale a chi ogni giorno lavora per garantire servizi fondamentali. Questi tagli alla spesa corrente significano meno servizi per i cittadini: meno manutenzione e meno risorse per il sostegno agli studenti, meno corse di autobus, meno assistenza per anziani e disabili, strade meno sicure e meno interventi per la sicurezza del territorio. Ancora una volta la destra dimostra di non avere nessun rispetto per i territori e per i bisogni dei cittadini».

Nel dettaglio per i Comuni dell’Empolese Valdelsa i tagli decisi dal Governo Meloni per gli anni 2025-2026-2027-2028-2029 ammontano a 4.425.759,29 € milioni di euro così suddivisi: Capraia e Limite 107.906€, Castelfiorentino 644.985€, Cerreto Guidi 209.067€, Certaldo 389.801€, Empoli 1.077.269€, Fucecchio 439.492€, Gambassi Terme 189.387€, Montaione 207.294€, Montelupo Fiorentino 327.811€, Montespertoli 507.397€, Vinci 325.350€.

«Questi tagli indiscriminati danneggiano il tessuto sociale ed economico delle nostre comunità, con un impatto ancora più forte sui comuni più piccoli e periferici -dichiara Giorgio Benassi, capogruppo Centrosinistra per l’Empolese Valdelsa - Partito Democratico dell’Unione-. Questo tipo di impostazione politica rischia seriamente di compromettere in maniera significativa la qualità della vita delle persone, perché mira a disarticolare il sistema pubblico di erogazione dei servizi locali. Contro queste decisioni presenteremo a breve una mozione al Consiglio dell’Unione: non possiamo permettere che il governo scarichi sulle amministrazioni comunali il peso delle proprie scelte sbagliate».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

