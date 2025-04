Piazza Garibaldi, partono i lavori per la realizzazione del chiosco e dei muretti 

Nuovo passo avanti per la risistemazione di piazza Garibaldi a giorni, condizioni meteo permettendo, cominceranno i lavori per la realizzazione della pavimentazione e del chiosco nella parte nord della piazza, quella antistante la farmacia. Si tratta di lavori previsti dal progetto originario, che rappresentano un ulteriore intervento verso la completa riqualificazione della piazza. Questa trance di lavori costeranno 250mila, euro 200mila previsti dalle risorse Pnrr e 50mila euro messi a disposizione dal comunale. Con queste risorse verranno realizzati dei muretti in cemento armato lungo i corridoi interni alla piazza che andranno a delimitare l'area verde dal corridoio e potranno funzionare anche da seduta. Nei corridoi a ridosso dei muretti la pavimentazione prevista è in asfalto architettonico per dare un migliorare la fuga prospettica all'intera opera e evitare che la parte sterrata arrivi a ridosso della muratura.

In questo lotto di lavori verrà anche realizzato il chiosco e l'area circostante a questa volumetria. Il chiosco di circa 50 metri quadrati sarà una struttura leggera prefabbricata, che poggerà su una platea gettata in cemento e sarà corredato di tutti servizi, tra cui gli allacciamenti per la fornitura elettrica, l'acqua corrente e gli scarichi delle acque reflue. Il chiostro avrà anche servizi igienici interni ad uso del personale che vi opera e uno per gli avventori. La porzione principale dello spazio verrà utilizzata dall'area operativa con la finalità di preparazione di servizi e ristori.

Attigua al chiosco verrà realizzata un'area coperta per gli avventori, da capire ancora se sarà coperta con un tendaggio o in altro modo, magari con un pergolato, questo sarà deciso in corso di realizzazione in base alle soluzioni più funzionali.

La pavimentazione intorno al chiosco verrà realizzata in mattoni autobloccanti e drenanti.

Il tempo per la realizzazione di tutti manufatti è stimato dal progetto in tre mesi, ma se tutto procederà senza intoppi i lavori potrebbero concludersi anche con un piccolo anticipo sui tempi.

“Con questo nuovo intervento – dice l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli - l'intero progetto comincia a prendere forma e a rendere più vivibile la piazza che dovrebbe, nell'intento di chi ha pensato il progetto iniziato con la precedente amministrazione, portare ad una nuova fruibilità dell'intera area.

In questa fase l'intervento di riqualificazione coinvolge una porzione della piazza, quella nord, in futuro per portare a compimento l'intero lavoro dovremo, risorse permettendo, completare i lavori per gli altri arredi e per il verde pubblico. Il chiosco poi sarà uno strumento per aumentare la fruibilità della piazza”.

