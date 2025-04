Polisportiva Omega vince il campionato Uisp femminile

Il campionato di pallavolo Uisp femminile è ancora della Polisportiva Omega. Dopo un'avvincente gara, durata oltre 2 ore, la squadra di Fucecchio ha vinto (3/2) contro il Limited Edition Team Livorno, di fronte al numeroso pubblico accorso al Palasport di Fauglia.

Il match, che si è giocato venerdì 4 aprile, è stato ricco di emozioni. L'Omega partiva forte e conquistava il primo set, poi Livorno si scuoteva, prendendosi il secondo e il terzo parziale. Le fucecchiesi, però, non si perdevano d'animo e allungavano la contesa al tiebreak, vinto con il minimo scarto, dopo oltre 140 minuti di battaglia.

Per la Polisportiva Omega si tratta del secondo titolo consecutivo.

Durante la premiazione, è stato anche consegnato un riconoscimento alla carriera alla giocatrice biancoblu Patrizia Zefferi. Come migliore giocatrice della serata, è stata premiata la livornese Andrea Nicole Garzelli.

"Oltre al titolo - dicono dalla dirigenza Omega - ci portiamo a casa anche i complimenti delle avversarie, che ci hanno definito come squadra piu simpatica e sportiva del campionato. Per noi conta anche questo.

Un grazie a tutte le ragazze che hanno disputato una grande stagione, ma anche all’allenatrice-giocatrice Giada Volterrani e al dirigente accompagnatore Filippo Reali, senza dimenticare Iacopo Carli, Giovanni Agabiti e Alessandro Ancilotti.

Una menzione speciale va sicuramente a Donatella Tani, segnapunti e tifosa accesissima".

Questi i nomi delle atlete dell'Omega: Bagnoli Jacqueline, Biffignandi Nicole, Campani Chiara, Ceccatelli Sara, Chiellini Eva, Ciampalini Gemma, Gerace Serena, Maccanti Sara, Pertici Sara, Silvestri Dania, Simm Martina, Pineschi Giulia, Usignoli Valentina, Volterrani Giada, Volterrani Irene e Zefferi Patrizia.

