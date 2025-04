Premiate tre eccellenze della sanità legate all’Aoup: medaglie d’oro a Capovani e Soldati, riconoscimento a Menchini Fabris

Al Quirinale ieri sono state consegnate due medaglie d’oro al merito della sanità pubblica e una ai benemeriti della sanità pubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a professionisti (o, in loro memoria, ai familiari) per aver lasciato un segno indelebile con il loro straordinario contributo in medicina operando, direttamente o indirettamente, in Aoup negli ultimi anni.

Si tratta di Barbara Capovani, la psichiatra dipendente dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, responsabile del Servizio psichiatrico diagnosi e cura (Spdc) ubicato all’interno dell’Ospedale Santa Chiara, che fu brutalmente aggredita due anni fa da un uomo, attualmente condannato all’ergastolo, mentre usciva dal lavoro, e morì pochi giorni dopo in seguito alle gravissime ferite riportate. Per lei la motivazione che ha accompagnato la medaglia d’oro al merito della sanità pubblica, ritirata dal compagno Michele Bellandi, è stata la seguente: "Psichiatra dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, aggredita e uccisa da un suo ex paziente che nutriva rancori verso di lei. Una passione, quella della psichiatria, in cui aveva sempre creduto e dato tutta se stessa, con un’attenzione particolare ai meno fortunati. Non ha mai agito per interesse personale, ma solo ed esclusivamente con l’obiettivo di fare stare bene i suoi pazienti".

Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica, anche in questo caso 'in memoria', al cardiologo-aritmologo Ezio Soldati, scomparso prematuramente in seguito a malattia un anno fa, dopo aver speso un’intera vita al servizio dei pazienti e aver fatto salire, insieme a Maria Grazia Bongiorni, l’aritmologia pisana sul tetto del mondo contribuendo alla messa a punto di una procedura innovativa recepita poi in tutti gli altri centri internazionali altamente specializzati. Per lui la motivazione della consegna dell’onorificenza al merito, ritirata dalla figlia Irene Soldati, medico anche lei, è stata la seguente: “Pioniere della disciplina dell’Aritmologia interventistica nonché grande esperto dello scompenso cardiaco, si è distinto per aver inventato il cosiddetto “Pisa Approach”, metodo poi copiato in tutto il mondo, per l’estrazione degli elettrocateteri cardiaci infetti o mal funzionanti tramite approcci venosi e multipli”.

Medaglia ai benemeriti della sanità pubblica infine a Fabrizio Menchini Fabris, attualmente collocato a riposo ma andrologo di fama internazionale in servizio a lungo in Aoup, già insignito nel corso della sua carriera di numerose onorificenze. In questo caso la motivazione è stata: "Comunemente riconosciuto a livello nazionale in ambito andrologico, urologico ed endocrinologico come il padre dell'Andrologia italiana, nel corso della sua lunga carriera di medico e ricercatore, si è distinto per il ruolo fondamentale per lo studio e la diffusione della cultura andrologica". A ricevere la medaglia direttamente lui dalle mani del Presidente (edm).

