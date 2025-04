ReED approda al Teatro C’art di Castelfiorentino: un progetto che unisce educazione e teatro

Dal 31 marzo al 4 aprile 2025 si è svolta a Castelfiorentino, presso gli spazi di Teatro C’art, la LTTA (Learning, Teaching, Training Activity) del progetto europeo Erasmus+ settore School ReED – Nasi rossi nell'educazione della prima infanzia: approcci educativi innovativi per insegnanti ed educatori ECEC. Il progetto, che ha preso il via ad Ottobre 2024, ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di sistemi ECEC (Early Childhood Education and Care) di alta qualità, attraverso la co-creazione, sperimentazione e diffusione di nuovi approcci educativi ispirati alla pedagogia clown, che favoriscano lo sviluppo socio-emotivo dei bambini (fascia 3-6 anni) e la creazione di un ambiente inclusivo in classe e nella scuola.

All’incontro hanno partecipato insegnanti e project manager delle scuole partner del progetto: Istituto Comprensivo Statale di

Castelfiorentino (Italia), Pestalozzi-Fröbel Haus (Germania) e Akata Makata (Grecia) guidati dai trainers di Teatro C’art.

La formazione si è sviluppata in modo intenso e continuativo. Al centro del percorso vi è stato il training sulla Metodologia 'Educazione Comico-relazionale' condotto dai formatori di Teatro C’art, attraverso giornate di lavoro pratiche e teoriche finalizzate a sperimentare gli strumenti del clown a favore dell’educazione socio-emotiva e dell’inclusività.

Non sono mancati momenti di team building, confronto tra partecipanti con attività teorico-pratiche, condivisione di buone pratiche educative e riflessioni sul rapporto scuola-famiglia.

Parallelamente il gruppo ha avviato e sviluppato il processo di co-creazione della metodologia ReED, definendo collettivamente le basi pedagogiche, costruendo esercizi e pratiche da sperimentare nei prossimi mesi nelle proprie classi. I risultati del testing confluiranno nell’Handbook della metodologia ReED, un manuale per insegnanti ed educatori che sarà diffuso a livello internazionale.

L’intero percorso di questi giorni di LTTA ha rappresentato un’intensa esperienza di formazione e collaborazione internazionale, arricchita da momenti di scambio umano e professionale.

L’ultimo giorno di lavoro abbiamo avuto il piacere di ospitare gli assessori del Comune di Castelfiorentino (che supporta il progetto) Marta Longaresi e Franco Spina, coinvolgendoli in un confronto con i partner internazionali e aggiungendo un tassello allo sviluppo delle

opportunità di scambio e crescita professionale per gli insegnanti delle scuole del territorio.

Nell’autunno 2025 il team internazionale di progetto si incontrerà nuovamente a Berlino presso Pestalozzi-Fröbel Haus per una nuova occasione di confronto rispetto all’elaborazione della metodologia e per realizzare insieme il primo micro-evento di coinvolgimento dei genitori attraverso la Metodologia ReED, che sarà replicato nelle scuole italiana e greca.

Il progetto si concluderà a Febbraio 2026 con una conferenza finale negli spazi di Teatro C’Art e in modalità blended per la disseminazione dei risultati. Coinvolgerà virtualmente partner e stakeholders internazionali e sarà un momento importante per la diffusione della Metodologia ReED, dell’Handbook ad essa dedicato e dei risultati progettuali.

Fonte: Teatro C'Art Comic Education

Notizie correlate