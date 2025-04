Ricercatore italiano ucciso in Colombia: sgomento a Pisa, si era laureato alla Normale

Tragedia in Colombia per il ritrovamento senza vita del ricercatore italiano Alessandro Coatti. Per lo studioso di 38 anni, originario di Ferrara, erano in corso le ricerche lanciate perché irreperibile. Poi il ritrovamento, sul quale sono in corso le indagini, del corpo fatto a pezzi in una valigia. Una tragedia che colpisce anche la Toscana, dove Coatti aveva studiato: si era infatti laureato in biologia cellulare alla Scuola Normale Superiore di Pisa che lo ricorda esprimendo "sgomento per quanto accaduto".

Studente del corso ordinario dal 2005 al 2010, "aveva svolto la sua attività di ricerca presso il Laboratorio Bio@Sns, sotto la guida del professor Tommaso Pizzorusso, per poi proseguire il percorso accademico in Inghilterra con il master a Ucl (University College London). I docenti - affermano dalla Normale - lo ricordano come un bravissimo ragazzo, una persona buona, che aveva lasciato il segno per la sua competenza e per la grande umanità che trasmetteva".