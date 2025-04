Ritiro sfalci, Empoli in Azione: "Ecco cosa chiediamo a Alia"

E’ arrivata la primavera e con essa la necessità per moltissimi cittadini di cominciare a potare siepi e piante, di tagliare erba etc. Da alcuni mesi però (e per la precisione da settembre 2024), ALIA non ritira più gli sfalci dell’erba posizionati in sacchi né ritira più fascine di potature, come avveniva prima Adesso tutto è gestito con un nuovo sistema di raccolta “on demand”: i cittadini devono prima munirsi di un contenitore dove collocare il “materiale verde” da conferire, e poi richiedere tramite una applicazione il ritiro.

A nostro avviso, questo servizio ad oggi non funziona, in quanto:

1) L’utilizzo di contenitori: ogni famiglia può richiedere da uno a tre contenitori, ma questi sono spesso insufficienti nel caso si debbano conferire potature “rilevanti”. Non è pensabile nè che una famiglia riempia il proprio giardino di contenitori di grosse dimensioni per conferire una o due volte l’anno il verde delle potature, né che si conferisca “in più volte” perché quando una famiglia esegue o fa eseguire una potatura, lo fa “tutto assieme”, non a rate; è un sistema di base che non ha senso.

2) I tempi di raccolta: chiamando nei giorni di maggiore richiesta, ci sono attese di 8/10 giorni. E’ inammissibile che i cittadini debbano attendere giorni e giorni; l’erba marcisce, il verde si degrada, non è pensabile dare un servizio con queste tempistiche;

3) Ci sono persone anziane che hanno difficoltà ad usare l’app. Deve essere reso disponibile il servizio di prenotazione anche a mezzo telefono;

Nonostante questo servizio sia attivo ormai da mesi, e nonostante fosse a nostro avviso ampiamente prevedibile che si sarebbero creati periodi “caldi” in cui le richieste di ritiro sarebbero arrivate tutte assieme, ad oggi non sembra che le cose funzionino a dovere. Come AZIONE, chiediamo: Che Alia si impegni a garantire tempi di ritiro tempestivi; Che venga ripensato il sistema di chiamate, abilitando anche le richieste via telefono; Che si ripristini ALMENO il ritiro delle fascine di potatura al di fuori dei contenitori.

Empoli in Azione

