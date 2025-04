Scoperti 3mila mq di discariche abusive ad Albiano Magra

La Guardia di Finanza, attraverso il comparto aeronavale e la Sezione Operativa Navale di Marina di Carrara, ha portato a termine un’importante operazione di contrasto ai reati ambientali nel comune di Albiano Magra. L’operazione, denominata “Terre Pulite”, ha permesso di individuare due aree adibite a discariche abusive per un’estensione complessiva di 3.000 metri quadrati, con il rinvenimento di circa 450 tonnellate di rifiuti, tra cui anche materiale classificato come pericoloso.

Nel dettaglio, la prima area, di circa 2.000 mq, ospitava un capannone industriale di 1.000 mq utilizzato come deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’intervento, eseguito in collaborazione con l’ARPA Toscana e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Massa, ha portato al sequestro dell’intera area e al deferimento di tre persone all’Autorità Giudiziaria per violazioni previste dal Testo Unico Ambientale (art. 256 del D.Lgs. 152/2006).

L’attività investigativa ha poi consentito di individuare una seconda discarica abusiva di circa 1.000 mq, in parte realizzata su suolo demaniale occupato illegalmente, dove erano stoccati circa 900 metri cubi di rifiuti, anch’essi di varia natura e pericolosità. Anche in questo caso è scattato il sequestro dell’area e sono state deferite altre cinque persone, ritenute responsabili a vario titolo delle violazioni accertate.

La gravità della situazione ha reso necessario l’intervento dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in quanto nelle immediate vicinanze dell’area risultavano presenti due punti di captazione di acqua potabile destinata al consumo umano. Grazie alla tempestiva azione delle Fiamme Gialle, è stato possibile evitare potenziali contaminazioni da percolazione.

L’operazione “Terre Pulite” conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nel presidio del territorio e nella tutela del patrimonio ambientale, sempre più minacciato da condotte illecite. L’ambiente, infatti, viene oggi riconosciuto come un bene giuridico autonomo, di crescente rilevanza per la collettività.