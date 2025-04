Si perde nei boschi, 80enne ritrovata dopo un'intera notte

Una donna di 80 anni, residente a Sesto Fiorentino, è stata ritrovata sana e salva dopo aver trascorso un’intera notte nei boschi della zona. L’allarme era stato lanciato il 7 aprile, quando il compagno, preoccupato per il suo mancato ritorno, aveva allertato i soccorsi.

La coppia, nel pomeriggio di domenica, si era recata in località Carmignanello per visitare la Fonte Giallina, luogo a loro caro e che temevano potesse essere stato danneggiato dai forti eventi meteo di marzo. Durante il percorso, però, a causa delle difficoltà motorie dell’uomo, avevano deciso di separarsi: lui sarebbe tornato alla macchina, lei avrebbe proseguito a piedi. Pochi attimi dopo, la donna ha perso l’orientamento, salendo più in alto e allontanandosi inconsapevolmente.

Subito sono scattate le ricerche, coordinate dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Signa, con l’impiego di unità a terra, cani da ricerca, droni e elicotteri. La donna era riuscita a telefonare fornendo indicazioni sommarie sulla sua posizione, ma poco dopo il cellulare si è spento per batteria esaurita. Fortunatamente, prima che calasse il buio, le era stato suggerito di rimanere ferma, cosa che ha fatto, evitando di peggiorare la situazione.

Durante un briefing tra i vari operatori intervenuti, i Carabinieri Forestali di Ceppeto, esperti conoscitori del territorio, sono stati consultati per indirizzare le ricerche. Proprio in quel momento è arrivata una segnalazione decisiva: un uomo che stava potando olivi in località Radio Cora ha contattato direttamente il comandante del Nucleo Forestale, raccontando di aver udito richieste d’aiuto provenienti dal bosco sovrastante.

Immediatamente, i forestali, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri si sono recati sul posto e, risalendo il versante boschivo da più punti, sono riusciti in pochi minuti a localizzare la donna, grazie ai cani dei VV.FF., seduta in una radura, a circa 1.200 metri dal punto di scomparsa e sul versante opposto rispetto a dove si concentravano inizialmente le ricerche.

Nonostante la notte all’aperto e le temperature rigide, la donna era lucida e di buon umore. Raccontava di non aver dormito, di non aver avuto freddo al torace perché ben coperta, ma di aver sentito molto freddo alle gambe, che sono state massaggiate sul posto per favorire la circolazione. Le è stata data acqua e frutta per rifocillarsi.

Vista l’impossibilità di raggiungerla via terra in modo sicuro, è stato richiesto l’intervento di un elicottero, che è giunto a metà mattinata. Tramite verricello, la donna è stata recuperata e trasportata all’ambulanza posizionata alla Fonte dei Seppi, per una prima visita medica, e successivamente portata al Pronto Soccorso di Careggi per ulteriori accertamenti.

L’episodio si è concluso con grande sollievo e soddisfazione per l’efficace coordinamento tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari, e con un lieto fine per una vicenda che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi.

