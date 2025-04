Soccorso nel centro di Empoli in preda all'agitazione, con sé aveva un coltello

Momenti di apprensione questa sera nel centro di Empoli, dove è stato lanciato l'allarme per una persona in preda all'agitazione. È successo intorno alle 19.30, quando sul posto è intervenuto il 118 allertato da un passante e la polizia. L'uomo, nel panico, sarebbe improvvisamente entrato in un negozio chiedendo aiuto perché stava scappando, per motivi da accertare, dalla municipale.

Il soggetto, sempre da quanto si apprende, aveva con sé un coltellino e sarebbe accidentalmente scivolato mentre stava correndo. Giunta l'ambulanza delle Pubbliche Assistenze Riunite nella centrale via del Giglio, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. L'episodio non è riconducibile ad una rapina anche se, da quanto appreso, la persona era stata segnalata in altre occasioni per furto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

