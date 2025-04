Taxi a Empoli: interrogazione di FDI sulle criticità del servizio

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli ha presentato, in data 4 aprile 2025, un’interrogazione a risposta scritta per portare all’attenzione del Sindaco e della Giunta comunale la carenza del servizio taxi nel territorio empolese.

L’interrogazione, firmata dai Consiglieri Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, nasce da numerose segnalazioni ricevute da cittadini, pendolari, professionisti e turisti, che denunciano lunghi tempi di attesa e difficoltà a reperire un taxi, soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria e nelle fasce orarie critiche.

“Empoli è un nodo strategico nel sistema della mobilità regionale, ma oggi soffre di un servizio taxi inadeguato, che rischia di danneggiare non solo la qualità della vita dei cittadini, ma anche l’economia locale e il turismo” – dichiara Cosimo Carriero, capogruppo di Fratelli d’Italia. – “Chiediamo all’Amministrazione se sia consapevole della situazione e quali misure concrete intenda mettere in campo per risolvere il problema.”

L’interrogazione chiede chiarimenti in merito all’attuale numero di taxi autorizzati, alla residenza degli operatori, alla presenza di un sistema centralizzato di gestione delle chiamate, e propone anche soluzioni innovative, come servizi di trasporto a chiamata o convenzioni con operatori privati.

“Abbiamo bisogno di un sistema moderno ed efficiente, che sia all’altezza di una città che ogni giorno accoglie pendolari, studenti, turisti e imprenditori” – afferma la Consigliera Francesca Peccianti. – “Non è accettabile che in una realtà come Empoli sia così complicato trovare un taxi. È una questione di dignità per la città e di rispetto per chi la vive e la visita.”

“Questa interrogazione nasce dall’ascolto dei cittadini e dall’osservazione diretta del territorio” – sottolinea Danilo Di Stefano. – “Non si può ignorare che, in orari mattutini o nei weekend, il servizio taxi sia praticamente assente. Serve una pianificazione seria, che coinvolga gli operatori e punti a migliorare concretamente la mobilità urbana.”

Fratelli d’Italia Empoli ribadisce la propria volontà di dare voce ai disagi dei cittadini e di avanzare proposte serie e fattibili per migliorare i servizi essenziali della città, a partire dal trasporto.

Fonte: Gruppo FdI Empoli

