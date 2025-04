Torna il concertone del Primo Maggio a Capannori con Alex Britti e altri talenti internazionali

Capannori si prepara a vivere tre giorni all’insegna della musica, della condivisione e del divertimento in occasione della Festa del Lavoro. Dal 30 aprile al 2 maggio, piazza Aldo Moro sarà il cuore pulsante di un lungo weekend di eventi gratuiti promossi dall’Amministrazione Del Chiaro, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione di LEG - Live Emotion Group.

Dopo l’annuncio del cantautore romano Alex Britti, sono stati ufficializzati gli altri due artisti che saliranno sul palco del Concertone del 1° Maggio, ormai divenuto un appuntamento simbolico per tutta la comunità: si tratta di Eliza G, cantante italiana di fama internazionale, e di Mida, giovane rapper italo-venezuelano tra le rivelazioni del panorama musicale urban.

La grande festa avrà inizio martedì 30 aprile, con una serata interamente dedicata ai giovani talenti toscani. Alle ore 21 prenderà il via il contest “Talenti in Scena – Premio Lele Panigada” (seconda edizione), che vedrà esibirsi sei giovani artisti – due per la sezione Musica (Premio Lele Panigada), due per la Stand-up Comedy e due per le Performance Varie – selezionati tramite bando pubblico, aperto fino al 14 aprile e rivolto ai ragazzi dai 17 ai 30 anni.

A seguire, dalle ore 23 fino all’1, si balla con “Balla Italia”, un’esplosione di musica dance e pop italiana per accendere la notte in piazza. Già dalle ore 18 le associazioni giovanili del territorio animeranno la piazza con attività, giochi e iniziative aperte a tutte le età.

Il Concertone del 1° Maggio, vero e proprio evento clou della manifestazione, si aprirà alle ore 16.00 con Mida, proseguirà alle ore 17.00 con l’energia e la voce di Eliza G, e si concluderà alle 18.30 con l’atteso live di Alex Britti, artista da sempre capace di unire generazioni con la sua musica d’autore.

La festa proseguirà anche giovedì 2 maggio alle ore 21.00 con il concerto dei Vintage 80, band dal sound travolgente che farà rivivere i grandi successi degli anni ’80, in un’atmosfera di puro revival e divertimento per tutte le età.

“La grande novità di quest’anno è che non ci fermiamo al concertone del Primo Maggio: a Capannori ci aspettano tre giorni di musica, energia e condivisione – afferma l’assessora alla cultura e alle politiche giovanili, Claudia Berti- . Abbiamo voluto moltiplicare le occasioni per stare insieme, con un programma che parla a tutti: giovani, famiglie, appassionati di musica e chi ha voglia semplicemente di condividere momenti di festa all’aria aperta. Il palco del Primo Maggio, vetrina per grandi nomi come Alex Britti, il 30 aprile diventa spazio per i giovani con il contest Talenti in scena - Premio Lele Panigada, seguito dalla carica di energia di Balla Italia. Il 2 maggio si chiude in bellezza con i Vintage 80 e un viaggio nei successi intramontabili degli anni ’80 , capaci di unire tutte le generazioni. Piazza Aldo Moro si conferma così un luogo di Comunità che non è solo di ritrovo, ma anche di crescita, movimento e vitalità culturale. Inoltre sarà anche luogo di riflessione sul lavoro e i problemi ad esso legati, anche per quanto riguarda le nuove generazioni”.

GLI ARTISTI ANNUNCIATI OGGI:

Eliza G è una delle voci italiane più riconosciute a livello internazionale nella scena Urban/Pop, soprattutto in America Latina ed Europa. Ha collaborato con major discografiche come Sony Music, Universal e Warner. Attualmente è in tour con Andrea Bocelli, con cui duetta dal vivo. È anche l’unica artista italiana inserita tra le 10 Blind Auditions più emozionanti nella storia di The Voice Global, con oltre 45 milioni di visualizzazioni. Da gennaio 2025 è impegnata in un tour teatrale con il suo spettacolo cultural-musicale “Lo Spiegone”, tratto dall’omonimo video-podcast seguito da milioni di fan sui social.

Mida, nome d’arte di Christian Mida, è un giovane rapper milanese nato a Caracas nel 1999. Entra giovanissimo nel roster di Blocco Recordz (label di Emis Killa), con cui debutta nel 2017. Dopo numerosi singoli di successo, tra cui “Malditè”, è tra i finalisti di Sanremo Giovani 2022. Nel 2023 si fa conoscere dal grande pubblico partecipando ad “Amici” di Maria De Filippi, presentando il brano “Vita”.

