Un MMAB sempre più accessibile: nuova segnaletica con linguaggio CAA

A fine 2024 è stata inaugurata la nuova hall del MMAB. In molti avranno avuto modo di apprezzare l’organizzazione degli spazi, il nuovo bancone e, soprattutto, il servizio caffetteria.

In questi giorni si è completato il processo di sistemazione dell’area di accesso all’edificio con il posizionamento della nuova segnaletica, integrata con il linguaggio CAA.

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è un insieme di strategie, tecniche e tecnologie utilizzate per semplificare e favorire la comunicazione nelle persone che presentano difficoltà nell’utilizzo dei canali comunicativi più comuni, in particolare la scrittura e il linguaggio orale.

È detta “Aumentativa” perché non si sostituisce alle capacità comunicative della persona, ma le integra, offrendo strumenti per potenziarle attraverso vocalizzazioni, gesti e segni.

È definita anche “Alternativa” perché prevede modalità comunicative diverse da quelle verbali e scritte.

La CAA, quindi, non intende sostituire il linguaggio verbale, ma affiancarlo. Per questo motivo, accanto alle tradizionali indicazioni, sono stati collocati pittogrammi che facilitano la comprensione del messaggio e supportano l’orientamento all’interno dell’edificio.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi, estendendosi anche alle sale del Museo della Ceramica.

Il MMAB, per sua natura, è uno spazio culturale aperto e pensato per essere fruibile da tutti. Negli anni è stata posta particolare attenzione all’accessibilità, a partire dalla scelta di realizzare decori della tradizione in rilievo, corredati da didascalie in Braille.

Numerose sono inoltre le iniziative volte a stimolare la frequentazione del MMAB da parte di pubblici eterogenei: dagli appuntamenti e dalle visite con i ragazzi del Centro Arco in Cielo, all’adesione al progetto Musei per l’Alzheimer.

