Un Nido di Comunità, ecco il 'Castello dei Piccoli' di Castelfiorentino

Un Nido di comunità per i primi “mille giorni” di vita dei bambini. Con una visita virtuale è stato presentato sabato al Ridotto del Teatro “Il Castello dei Piccoli”, la nuova offerta dei servizi educativi per bambini e famiglie, che oltre a una riqualificazione delle strutture prevede anche un aumento dei posti ai nidi d’infanzia già a partire da settembre. Nel dettaglio, i nidi “La Tana del Sole” e “Il Raggio di Luna” potranno infatti accogliere 92 bambini e bambine in una fascia di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

Alla presentazione sono intervenute la Sindaca, Francesca Giannì, l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi,

la coordinatrice pedagaogica e il gruppo di lavoro che ha illustrato il progetto educativo. L'Assessora Longaresi, in particolare, ha ribadito la volontà dell'amministrazione di investire sui servizi della prima infanzia come opportunità significativa per i bambini che li vivono, dal momento che generano il loro primo ingresso nella comunità e nella vita di relazione. Servizi che si propongono, pertanto, come un “Un Castello dei piccoli” a misura di bambino.

La Sindaca Giannì ha ricordato che la storia del nido e dei servizi per la prima infanzia vanta a Castelfiorentino un’esperienza pluridecennale, e dispone pertanto tutte le carte in regola per poter essere rilanciata a partire dagli investimenti, che per le sole infrastrutture ammonta a quattro milioni di euro. Alla presentazione di sabato erano presenti molti genitori, che hanno posto domande sulle iscrizioni e le modalità di frequenza.

“Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa – spiega l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi - per condividere le politiche dell'Amministrazione a favore dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie. Un impegno finalizzato ad offrire loro nuove opportunità educative di qualità. Credo che momenti di confronto come quello di sabato possano rappresentare un valore aggiunto per la progettazione dei servizi, che devono rispondere sempre di più alle esigenze mutevoli delle famiglie e dei bambini. A questo proposito, ricordo che i genitori interessati potranno recarsi anche presso il nido “Panda” in via de Gasperi nella giornata di sabato 12 aprile dalle 10.00 alle 12.00 e il giorno 28 aprile dalle 16.30 alle 18.30, con possibilità di conoscere e approfondire il progetto educativo dei servizi insieme alle educatrici”.

Le iscrizioni ai nidi d’infanzia per il 2025-2026 sono già aperte e scadono il 30 aprile. Tale scadenza è prorogata al 31 maggio per i bambini nati nel mese di maggio 2025. Le domande devono essere compilate online collegandosi al sito del comune di Castelfiorentino www.comune.castelfiorentino.fi.it nella pagina in evidenza e utilizzando il link in home page “Iscrizioni on line servizi scolastici”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio dei servizi educativi ai numeri 0571/686335-0571/686330 e la coordinatrice pedagogica Sabrina Gori al numero 0571/686351.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

