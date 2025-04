Verso i referendum: domani la Carovana per la Cittadinanza a Certaldo e Firenze

Domani mercoledì 9 aprile la Carovana per la Cittadinanza arriva a Certaldo e a Firenze. Partita da Mantova il 21 marzo, la Carovana per la Cittadinanza, promossa da ARCI, CGIL, CoNNGI, Dalla Parte Giusta della Storia, IDEM Network e Italiani senza Cittadinanza, è un’iniziativa che rientra all’interno dell’attività più ampia per sostenere la partecipazione ai referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno con l’obiettivo di raggiungere il quorum e di far vincere il SI’. La Carovana attraversa l’Italia per raccontare a tutto il Paese, dai piccoli centri alle grandi città, che votare 5 SI’ ai referendum è un atto rivoluzionario, l’inizio di un cambiamento che da attivare direttamente senza alcuna delega e che migliorerà la vita di milioni di persone, di milioni di lavoratrici e lavoratori.

Oggi abbiamo la responsabilità di tenere insieme lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, democrazia. Nel nostro Paese da più di venti anni c’è una legge sulla cittadinanza che produce effetti negativi su centinaia di migliaia di persone che lavorano in Italia, che qui nascono, frequentano scuole e università e che sono costrette ad attendere dieci anni – ma spesso anche molto di più – per ottenere il diritto di vivere liberamente. Il referendum vuole ridurre questo periodo a cinque anni, permettendo così anche la trasmissione automatica della cittadinanza ai figli e alle figlie minorenni.

Il programma di domani: dalle ore 10 la Carovana per la Cittadinanza farà tappa a Certaldo, al mercato settimanale in viale Matteotti. La tappa è organizzata dal Coordinamento Referendario dell'Empolese Valdelsa.

Nel pomeriggio la Carovana sarà a Firenze al Polo Universitario di Novoli: appuntamento in via delle Pandette alle 15 davanti al polo di Scienze Sociali. La tappa di Firenze è organizzata da: Amnesty International Toscana, Anelli Mancanti, Arci Firenze, Asiri, Associazione senegalesi Firenze e circondario, Associazione tutori minori stranieri non accompagnati regione Toscana, Cgil Firenze, Cospe, I partecipate, Nos otras, Oxfam, Progetto Arcobaleno, Udu; Progetto Accoglienza

Si può seguire il viaggio della Carovana qua: www.arci.it/carovana-cittadinanza/

