Assemblea periti agrari e periti laureati, Saccardi: "Vostro ruolo fondamentale per settore"

“Ritengo che in agricoltura sia fondamentale il ruolo dei professionisti, dei tecnici, dei consulenti, dei periti agrari, e anzi, stiamo lavorando per valorizzarli. Sono loro che, ogni giorno, aiutano le aziende agricole a crescere, a interpretare le norme, ad accedere ai finanziamenti, a innovare”.

La vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi che stamani ha partecipato all’assemblea annuale dei periti agrari e dei periti laureati che si è tenuta in Palazzo Strozzi Sacrati.

“Anche a livello nazionale – ha proseguito – penso sia utile che queste figure vengano pienamente coinvolte nei processi decisionali, perché il loro contributo tecnico è fondamentale”.

Saccardi durante il suo intervento si è soffermata sull’importanza che l’agricoltura ha nell’economia toscana che continua a essere una colonna portante con 3,7 miliardi di euro di produzione e 3,5 miliardi di export nel solo 2023, nonostante le difficoltà, come ad esempio, come la frammentazione aziendale e la perdita del 15% della superficie agricola in dieci anni.

“Per questo vogliamo continuare a sostenerla, non solo con risorse economiche, ma con una visione chiara: un’agricoltura più forte, più digitale, più sostenibile e, soprattutto, più partecipata. Credo che un lavoro di qualità dei tecnici e consulenti sia la base per un trasferimento degli effetti delle politiche che la UE e la Regione mettono in campo per gli agricoltori. In questo percorso, il contributo di chi lavora sul campo è essenziale. E noi, come Regione, vogliamo essere un alleato solido, concreto e presente”.

Fonte: Regione Toscana