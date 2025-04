Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, la presentazione a Cerreto Guidi

Alice Pistolesi, giornalista e redattrice dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, è da anni impegnata a mappare le guerre in atto nel mondo. Il volume del quale si occupa è giunto alla 13°edizione e Giovedì 10 aprile alle ore 21,00, verrà presentato nei locali della Biblioteca comunale “Emma Perodi” di Cerreto Guidi, nel corso di un’iniziativa pubblica organizzata dal GAS “Millepiedi” Cerreto Guidi e dal Bio-Distretto del Montalbano, con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi.

Alice Pistolesi è laureata in Scienze politiche e internazionali e in Studi internazionali all’Università di Pisa. Viaggia per scrivere e per documentare, concentrandosi in particolare su popolazioni oppresse e che rivendicano autonomia o autodeterminazione. È redattrice del volume Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e del sito www.atlanteguerre.it dove pubblica ogni settimana dossier tematici di approfondimento su temi globali, reportage e di cronaca. È impegnata in progetti di educazione alla mondialità e alla pace che hanno come fulcro un modo diverso di vedere il mondo a partire dalla cartografia, le rotte migratorie che coinvolgono tutto il pianeta e i conflitti dimenticati.

L’incontro di giovedì 10 aprile è aperto a tutti.

