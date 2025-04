Carciofo empolese protagonista alla Sagra del Pozzale tra degustazione e convegno

La primavera è la stagione del carciofo empolese, l'ortaggio per cui è conosciuta la città già da prima al 1800. Il carciofo empolese infatti ha delle sue particolarità che lo rendono unico: è senza spine, di un verde intenso e sapore delicato con fondo amaro. Se nel Novecento il carciofo empolese diventa un nome in uso per definire questa varietà, nel 2021 diventa un Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) italiano, come riconosciuto dalla Regione Toscana.

Empoli omaggia tutti gli anni questo ortaggio unico con la Sagra del Carciofo Empolese nella frazione del Pozzale, su iniziativa dell'associazione culturale La Costruenda. Sabato 3 maggio alle 16.30 sarà organizzato un convegno, dal titolo 'Il Carciofo Empolese: un'Eccellenza Agricola Toscana' per analizzare il prodotto, rilanciare la produzione e dare nuova propulsione anche ai coltivatori. A seguire, alle 18, ci sarà una degustazione di piatti a base ovviamente di carciofo preparati dalle allieve e dagli allievi dell'istituto alberghiero e agrario Enriques di Castelfiorentino.

Al convegno sono invitati l'assessora regionale all'Agricoltura, il sindaco di Empoli, il professor Gianluca Buccione dell'indirizzo Agrario dell'Enriques, Enrico Roccato, della Condotta SlowFood Empolese Valdelsa, e i rappresentanti delle associazioni di coltivatori del circondario.

Il vice sindaco con delega alle politiche agricole ha lavorato per la costituzione di questo primo incontro dedicato al rilancio del carciofo empolese, un'occasione importante per riprendere le fila di un percorso che potrebbe portare a un riconoscimento importante come quello del carciofo empolese Igp (indicazione geografica protetta). Sempre il vice sindaco invita tutti i produttori locali, i coltivatori e chi è interessato a questa tradizione agricola locale a partecipare e seguire il progetto di valorizzazione di cui si farà carico anche l'amministrazione locale.

CARCIOFO DOP E RECORD ITALIANI - L'Italia è il primo produttore al mondo di carciofi, con il 35% di produzione mondiale. In Italia c'è una varietà di carciofo a denominazione Dop (Denominazione di Origine Protetta), il Carciofo spinoso di Sardegna, mentre ne esistono tre IGP: il Carciofo romanesco del Lazio, il Carciofo brindisino, il Carciofo di Paestum. Sicilia, Sardegna e Puglia sono le principali regioni produttrici del carciofo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa