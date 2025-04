Castello Fashion day, sabato 'cool' a Castelfiorentino

Vetrine viventi e sfilate di moda. Acconciature “live” e musica dal vivo. Food experience e animazioni per grandi e piccini. Sabato 12 aprile torna l’appuntamento più cool dell’anno a Castelfiorentino con “Castello Fashion Day”, ispirato alle ormai collaudate “Vogue fashion night” mediante le quali vengono presentate in alcune città le collezioni della nuova stagione in una dimensione nuova, spettacolare.

Protagonista dunque la moda, che a partire dalle 16.00 si impadronirà del centro cittadino con alcune sfilate, ma anche piccoli salottini dove modelle e modelli daranno vita a cambi di “outfit”, anche per offrire suggerimenti e spunti per i prossimi acquisti. Il tutto inserito in un clima di festa, dove si potrà spaziare tra i banchi allestiti per l’occasione nelle principali vie del centro commerciale naturale (Corso Matteotti, Via Testaferrata, Via Bovio, Via Garibaldi, Via Ferruccio), ascoltare musica dal vivo e brani del Dj set, o assistere alle performance itineranti del “Circo Nero”, che incontrerà gli anni ’90 facendo della Tolleranza e dell’Allegria la sua bandiera, e rivisitando il mondo del circo in chiave di stile.

Ci saranno inoltre installazioni e animazioni per grandi e piccini, food experience e aperitivi, set fotografici, esposizione di nuovi modelli di auto. “Castello Fashion Day” è promosso dall’Associazione CCN “Tre Piazze” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino (sponsor Ente Cambiano Spca e Scotti Ugo automobili). Oltre alle iniziative di animazione promosse direttamente dai commercianti, parteciperanno a questo pomeriggio “fashion” anche alcune associazioni come il Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, che avrà il compito di immortalare i momenti più divertenti e le pose più belle.

“Un pomeriggio dedicato alla moda ma non solo – sottolinea il Vicesindaco con delega al Commercio, Fabio Tinti – perché “Castello Fashion Day” è ormai un appuntamento che oltre a offrire ai commercianti l’opportunità di presentare le nuove collezioni della stagione estiva riesce a mettere insieme tante iniziative di animazione aperte a tutti, con la buona musica, il cibo, le attività dedicate ai bambini, e quelle delle associazioni che da sempre rappresentano una ricchezza per il nostro territorio”

Fonte: Ufficio Stampa