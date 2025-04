Ciclista in autostrada a Prato salvato dalla polizia: seguiva il navigatore

Un giovane straniero è stato soccorso dalla polizia mentre percorreva in bicicletta la corsia d'emergenza dell'autostrada A11 nei pressi di Prato, venerdì scorso. Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti, è intervenuta una pattuglia della stradale di Montecatini che ha rallentato il traffico con la tecnica della “safety car” e ha scortato il ciclista, confuso e non parlante italiano, fuori dall'autostrada al casello di Prato Est. Il giovane ha spiegato di essere finito lì per errore, fidandosi del navigatore del cellulare.

