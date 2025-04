Compie 30 anni il centro Auser Dirio Ciani a Colle di Val d'Elsa

Trent’anni di attività per la terza età, dalle gite, ai pranzi, alla ginnastica. II Centro Auser “Dirio Ciani”, di Colle di Val d’Elsa, porta avanti da ben tre decenni le idee e le iniziative che lo stesso Ciani aveva iniziato durante la sua collaborazione con lo Spi Cgil.

Sabato 12 aprile, alle 17, l’associazione festeggerà l’importante traguardo con un incontro riservato a socie e soci che si terrà alla Badia nello spazio dietro al Circolo Ricreativo.

In questi trent’anni le attività del Centro, rivolte alle necessità della terza età, sono cresciute e si sono rinnovate, grazie all’impegno costante delle volontarie e dei volontari che dedicano quotidianamente con passione il loro tempo e le loro energie.

Dalla nascita del Centro Auser “Dirio Ciani”, sono state migliaia le persone che hanno frequentato i corsi di ginnastica, hanno partecipato alle gite, ai soggiorni estivi e alle altre attività organizzate dal sodalizio colligiano.

Nel 2023, grazie alla generosità e alla sensibilità di molte attività imprenditoriali e commerciali cittadine, è stato possibile inoltre acquistare un mezzo attrezzato per il trasporto che permette di accompagnare i soci in palestra ai corsi di ginnastica, ma anche in altre attività che difficilmente potrebbero raggiungere in autonomia. Il mezzo fa parte dei “Progetti del Cuore” e ha permesso di aumentare la qualità dei servizi resi ai tanti iscritti.

“A tutti i soci e a tutti i volontari va il nostro grazie sincero - dicono i figli di Dirio Ciani, Paola e Paolo - perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile”.

