Contributo regionale per Montopoli Medioevo, la soddisfazione di Comune e Pro Loco

Montopoli Medioevo è tra le 13 manifestazioni storiche a ottenere il contributo regionale a sostegno delle rievocazioni storiche. L’unica della provincia di Pisa. Per il terzo anno consecutivo, grazie alla co-progettazione tra Pro Loco Montopoli e Comune, da Firenze arriverà un contributo di 10 mila euro, 7 mila per il contributo sulle spese correnti e 3 mila per gli investimenti.

Si tratta dell'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica (decreto dirigenziale n. 28823 del 31 dicembre 2024) e in particolare della linea 1 di finanziamento che premia proprio l’utilizzo dello strumento della co-progettazione.

Un modo per incentivare la collaborazione tra uffici comunali e realtà presenti sul territorio.

«Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto il finanziamento regionale – ha detto la sindaca Linda Vanni – alle spalle di grandi città come Lucca, Livorno e Massa. Il dialogo e la collaborazione con l’associazione Pro Loco, che si occupa di organizzare la rievocazione, e l’amministrazione comunale è continuo e proficuo. Una sinergia che riguarda diversi aspetti da quello culturale alla promozione del territorio. Montopoli Medioevo è un appuntamento fisso del nostro calendario, una manifestazione che ogni anno riesce a portare nel nostro borgo migliaia di persone. Grazie agli uffici comunali per il lavoro svolto e a tutta la Pro Loco per il grande impegno. Un gruppo affiatato che vanta la presenza di più generazioni al suo interno. Un elemento prezioso che permette la crescita di quei sentimenti di socialità che sono alla base della vita associativa».

Sabato 13 e domenica 14 settembre a Montopoli sarà ancora Medioevo, per la rievocazione storica numero 51.

«Siamo contenti di questo risultato – commenta Tommaso Salvadori presidente della Pro Loco –. Un contributo che grazie alla co-progettazione otteniamo per il terzo anno consecutivo. Per una realtà come la nostra si tratta di un finanziamento fondamentale che ci serve a fare sempre meglio, anno dopo anno. Quali saranno le novità della prossima edizione? Il tema avrà a che fare con il Giubileo e con l’arrivo dei pellegrini a Montopoli. Stiamo lavorando a stringere rapporti e collaborazioni con altre realtà del territorio per la realizzazione di laboratori inclusivi che abbiano al centro la lavorazione della terracotta per riprendere una delle tradizioni di Montopoli. Grazie agli uffici comunali per il supporto, grazie alla Regione per l’attenzione sul tema e grazie anche per aver introdotto l’utilizzo dell’Art bonus, e quindi degli sgravi fiscali ai mecenati privati, anche per sostenere le manifestazioni storiche».

