Controlli a Santa Croce sull'Arno, identificate 30 persone. Uomo fermato con un coltello

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Pontedera ha svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nel comune di Santa Croce sull’Arno, impiegando due pattuglie del Commissariato – una delle quali in borghese con auto civetta – e due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze. L’operazione, finalizzata alla prevenzione di attività illecite, ha portato all’identificazione di circa 30 persone e al controllo di 20 veicoli.

Durante il servizio, in piazza Matteotti, un 42enne straniero residente in zona ha attirato l’attenzione degli agenti in borghese cercando di allontanarsi improvvisamente alla vista delle volanti. Fermato per un controllo, l’uomo – con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona – è stato trovato in possesso di un coltello. Non avendo fornito una motivazione valida per il porto dell’arma, è stato denunciato ai sensi dell’art. 4 della legge 110/75 (porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere).

