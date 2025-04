Controlli in zona stazione a Pisa: un arresto e tre denunce

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa, con il supporto delle Stazioni di Pisa e Migliarino Pisano, hanno effettuato un'operazione di controllo del territorio nella serata di ieri nelle aree della Stazione Ferroviaria Centrale e Porta Fiorentina, zone particolarmente sensibili per lo spaccio di droga e la criminalità. L'operazione ha portato all'arresto di un 47enne, un cittadino extracomunitario senza fissa dimora, che era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il giorno precedente dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze. Il 47enne dovrà scontare una pena di 2 anni, 4 mesi e 7 giorni per una serie di rapine e risse commesse tra il 2015 e il 2023 a Pisa.

Oltre all'arresto, i Carabinieri hanno denunciato altre tre persone: un 36enne, anch'egli cittadino extracomunitario, trovato in possesso di uno sfollagente telescopico durante un controllo del veicolo che stava guidando; un 43enne, che guidava un furgone con una patente falsa, prontamente sequestrata; e un 31enne sorpreso alla guida di un motociclo con un tasso alcolemico di 1,37 g/l, il quale ha avuto la patente ritirata e il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia.

Nel corso dell'operazione, sono state controllate 24 persone, 5 veicoli e 2 esercizi commerciali. Inoltre, sono stati sequestrati 0,20 grammi di cocaina e una persona è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti. Le armi e la droga sequestrate sono state custodite in attesa di essere depositate presso l'Ufficio Corpi di Reato. L'operazione evidenzia l'efficacia dei controlli svolti per contrastare la criminalità e mantenere la sicurezza nel territorio.