Controlli della polizia a Santa Croce e Castelfranco, i sindaci: "Risposta veloce e puntuale"

“La risposta dello Stato è arrivata veloce e puntuale. Solo la scorsa settimana avevamo chiesto alla prefettura una maggiore presenza delle forze dell'ordine e ieri (martedì 8 aprile) la polizia di Stato del commissariato di Pontedera ha predisposto dei controlli straordinari sul territorio, che hanno anche dato subito un esito in termini di reati rilevati”. Lo dicono il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni e di Castelfranco di sotto Fabio Mini, che si erano attivati subito interloquendo con la prefettura per i fatti di cronaca verificatisi circa 10 giorni fa in piazza Fratelli Cervi.

“Possiamo solo ringraziare il prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro, il questore Raffaele Gargiulo e il vicequestore Luigi Fezza del commissariato di Pontedera, per la tempestiva risposta. Tutto questo – continuano i sindaci - senza niente togliere alla polizia municipale di Castelfranco e Santa Croce e ai carabinieri delle stazioni locali e della compagnia di San Miniato che sono sempre attenti e pronti ad intervenire ogni volta che abbiamo chiesto aiuto nella gestione del territorio per tutto ciò che compete a loro”.

I sindaci Mini e Giannoni infatti hanno apprezzato la risposta della prefettura che ha subito dimostrando una capacità di reazione dello Stato di fronte a problematiche di ordine pubblico o microcriminalità. “Lo Stato – continuano Mini e Giannoni - attraverso l'azione del prefetto ha dimostrato di esserci e di rispondere alle esigenze dei cittadini e questo come sindaci ci conforta, perché sgombera il campo da coni d'ombra che avrebbero potuto andare a costituire una retorica sterile e inutile da parte di altri. I fatti dimostrano che se gli amministratori alla sicurezza ci prestano attenzione, le risposte arrivano, anche se siamo convinti che le situazioni critiche siano varie e diverse tra loro e non si risolvano in un giorno”.

“La sicurezza è importante e sappiamo bene – spiegano i sindaci di Santa Croce e di Castelfranco di sotto - che carabinieri e polizia municipale quotidianamente presenti sul territorio, non si sottraggono mai la proprio dovere e spesso vanno anche oltre con generosità, nell'interesse della legalità e della cittadinanza, ma ogni tanto anche un supporto mirato da parte delle altre forze di polizia può essere utile”.

Poi i due sindaci continua e spiegano: “Sappiamo bene che ottenere più agenti di pubblica sicurezza o militari dell'Arma sul territorio non è facile, se non molto difficile, ma già avere ogni tanto, anche se in via straordinaria come nella giornata di ieri, degli equipaggi che si dedicano ai controlli sicuramente aumenta la vigilanza e la sicurezza percepita dai cittadini”.

Fonte: Ufficio stampa

