Dazi Usa, Confagricoltura Toscana: “C'è bisogno di politiche strutturali"

“I numeri del commercio internazionale parlano chiaro: il sistema agricolo europeo mostra tutta la sua inadeguatezza di fronte alle sfide globali, come quella dei dazi USA”.

A dirlo è Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, dopo aver preso parte all’incontro promosso dall’europarlamentare Dario Nardella sulle conseguenze dei dazi Usa sull’economia toscana.

“Le tensioni commerciali - dice Neri - ci mostrano quanto sia fragile il modello europeo. L’Ue è nata anche per garantire autosufficienza alimentare e reddito agli agricoltori. Se viene meno questo equilibrio, l’intero sistema rischia di vacillare”.

Il presidente di Confagricoltura Toscana ha evidenziato come la dipendenza dall’estero per prodotti fondamentali come grano, olio d’oliva e soia esponga l’Europa a rischi enormi: “Siamo troppo vulnerabili. Dobbiamo avere il coraggio di rivedere i rapporti commerciali internazionali con maggiore pragmatismo, difendendo le produzioni strategiche europee e il lavoro degli agricoltori”.

All’incontro ha partecipato anche Francesco Colpizzi, presidente della Federazione Vitivinicola di Confagricoltura Toscana: “Il mondo del vino è al centro del terremoto creato dalla decisione del presidente Trump - dice Colpizzi -. La risposta europea, più che contro dazi che di inasprire ulteriormente il clima, dovrebbe concentrarsi sul potenziamento dell’Organizzazione comune dei mercati agricoli, semplificando e rendendo più flessibili politiche e procedure”.

“Le politiche agricole europee – spiega Neri – negli ultimi anni hanno creato un sistema normativo sempre più complicato, ma poco efficace nel sostenere davvero le imprese. Servono invece politiche strutturali che garantiscano redditività al settore e contribuiscano alla sicurezza dell’intera Europa”.

Fonte: Ufficio stampa

