Disservizi sulla linea fissa in centro a Empoli: cittadini indignati, "Incredibile che accada nel 2025"

Un gruppo di cittadini residenti tra via Masini e via Romboli a Empoli segnala un malfunzionamento della linea fissa per gli operatori Tim e Wind, che persiste dal 17 marzo. Nonostante le numerose chiamate e i solleciti, iniziati già il 20 marzo, il centralino continua a rispondere che la situazione "verrà risolta a breve", rimandando il problema di settimana in settimana. Ma ciò che è assurdo è che, afferma una cittadina, "non sappiamo nemmeno che tipo di problema ci sia".

"Mi preoccupa particolarmente mia madre, che ha 84 anni, vive da sola e usa poco il cellulare, come altre persone nel suo condominio e nella zona", racconta la cittadina che ha segnalato il disservizio. "Non è accettabile che nel 2025 si arrivi a questo punto, siamo nel centro di Empoli, non in periferia o nelle campagne! Non è giusto che paghiamo per un servizio che non possiamo nemmeno usare".

"Ogni volta riceviamo risposte diverse e continui rinvii, ma nel frattempo siamo ancora senza linea", conclude la cittadina.

Niccolò Banchi

Notizie correlate