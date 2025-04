Due incidenti in pochi minuti in Fi-Pi-Li verso Pisa: code fino a 10km e disagi

Mattinata di incidenti, code e disagi sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle ore 8.40, tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Pisa, si è verificato un tamponamento tra un'auto e un furgone. Al momento non è chiaro se ci siano feriti. A seguito dell'incidente si sono formati 10 km di coda.

Pochi minuti prima, intorno alle 8.30 si è verificato un altro incidente tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione Pisa, nella quale è rimasto ferito lievemente un 36enne. Anche in questo caso si registrano code e disagi. Sono stati segnalati anche rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est e un incidente nei pressi dello svincolo Pisa Nord-Est in direzione Firenze.

I due incidenti, entrambi in direzione Mare, hanno creato ovviamente molti disagi per gli automobilisti provenienti da Firenze, intasando anche il traffico in uscita dalla superstrada. Dalle ore 10 il traffico sta gradualmente tornando alal normalità.

