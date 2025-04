Esselunga di Sesto Fiorentino riapre dopo 10 mesi di lavori: superstore rinnovato, più moderno e sostenibile

Dopo circa 10 mesi di lavori, il superstore Esselunga di via Gramsci a Sesto Fiorentino ha riaperto oggi mercoledì 9 aprile rinnovato e ristrutturato.

Il superstore, dove vi lavorano 124 persone, fu inaugurato per la prima volta il 26 febbraio 1998. Situato all’interno di una galleria commerciale, si presenta ai clienti ristrutturato e reso più moderno: sono stati ripristinati il locker all’esterno e anche i parcheggi nei due piani interrati che metteranno a disposizione della clientela oltre 530 posti auto.

Numerosi sono gli interventi volti al contenimento dell’impatto ambientale: è stato installato un nuovo impianto di illuminazione a led in sala vendita e in galleria ed è stato realizzato un nuovo impianto per la refrigerazione sostenibile ed efficiente che impiega refrigerante naturale (CO2). Sono stati, inoltre, sostituiti tutti i banchi frigo, le casse per il pagamento della spesa ed è stato realizzato un nuovo box per l’assistenza Clienti.

La galleria commerciale ospiterà gli esercizi preesistenti, tra cui la profumeria eb® in una veste rinnovata. A completare l’offerta il Bar Atlantic, ampliato negli spazi, con un assortimento rivisto e reso più completo grazie all’inserimento della burgeria in una sala che accoglie più di settanta sedute.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate